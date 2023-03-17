«Для меня он до сих пор живой»: близкие бойца из Краснодарского края рассказали о его подвиге и гибели

RT поговорил с родными и друзьями бойца, который в одиночку захватил траншею противника, уничтожил троих солдат ВСУ и двоих взял в плен. Подвиг Александра Мальцева попал на видео, однако ролик разлетелся по сети только спустя три дня после его гибели. Близкие Мальцева говорят, что его поступок полностью соответствует тому, каким он был человеком — не жалевшим себя ради общего блага.

«И один в поле воин, если он по-русски скроен», — такой подписью сопровождается видео, снятое с коптера в зоне СВО на направлении Сватово — Кременная 10 марта. Как уточняется, на кадрах боец штурмового отряда 488-го МСП 144-й МСД 20-й ОА рядовой Александр Мальцев в одиночку захватывает траншею противника. Троих боевиков ВСУ он ликвидировал, а двоих взял в плен.

Видео разлетелось по сети 16 марта. Однако Александр погиб в бою за три дня до этого. Ему было 47 лет.

Мальцев родился и вырос в городе Лабинске Краснодарского края. Служил в Чечне, где был награждён медалью «За отвагу». Был дважды женат, от первого брака у него осталась дочь Дарья. В Лабинске до сих пор живут его мама Нина Константиновна и младший брат Сергей.

«О гибели Саши мы узнали из интернета. Мама сейчас в тяжёлом состоянии, это очень сложно принять нам всем. Последний раз мы виделись ещё осенью прошлого года. А по телефону связь была очень редко», — рассказал он RT.

Сергей вспоминает Александра как «справедливого старшего брата». Его настоящей страстью был спорт. Вместе с братом они занимались футболом, профессионально играли за команду района и города. «Саша всегда был в курсе того, что происходит как в футболе, так и в хоккее», — вспоминает его младший брат.

© Фото из личного архива

В родном городе у Мальцева осталось много друзей. Геннадий — лучший друг мужчины — рос с ним в одном дворе, играл в одной футбольной команде.

«Сашка с детства был за справедливость, был первым, кто придёт на помощь. При этом позитивный, дружелюбный. Мои дети сейчас в шоке — очень любили его, и он их на руках носил. На предприятии, где Сашка работал, весь коллектив скорбит. Он был просто человеком с большой буквы, хорошим работником, хорошим отцом. Очень дочку свою любил. Когда она приезжала из Москвы, я видел, как он к ней относится, как он за неё переживает и радуется», — рассказал RT Геннадий.

В Лабинске Александр познакомился со своей второй женой, Оксаной. Супруги 12 лет прожили в Санкт-Петербурге, в 2022 году развелись, но сохранили дружеские отношения.

«В начале прошлого марта я уехала из Питера, а Саша остался там, — говорит Оксана. — Продали общую квартиру, на часть вырученной суммы он купил себе комнату в коммуналке».

© Фото из личного архива

Мальцева призвали в рамках частичной мобилизации в сентябре, продолжает его бывшая жена. «Саша ещё в самом начале спецоперации сказал: «Если позовут, пойду защищать Родину». Он служил в погранвойсках, поэтому в рамках частичной мобилизации его призвали в первую очередь, ведь он был в горячих точках, всё это прошёл. Муж никогда не скрывался, в военкомате был на учёте, но так как мы часто меняли место жительства, то повестка пришла по старому адресу. Соседка с прошлой квартиры принесла её, и Саша сам явился в военкомат. Он уехал в конце сентября», — говорит она.

По словам Оксаны, когда бывший муж уезжал в зону СВО, то попросил её только об одном: «Если вдруг что-то случится, помоги дочке оформить квартиру на себя». Как будто чувствовал что-то.

Приехать в Петербург и проводить Александра Оксана не успела: «От этого грустно, конечно». Провожал его друг детства из Лабинска Сергей, с которым они всю жизнь играли в футбол. Через неделю после проводов Сергей тоже был мобилизован и сейчас находится на фронте.

© Фото из личного архива

По словам Оксаны, то, что Александр Мальцев пошёл штурмовать траншею в одиночку, характерно для него.

«Саша по жизни был таким человеком: даже если не брать военное время, то и на работе никогда себя не берёг, всегда больше за дело переживал. Придёт с работы и говорит: «Ой, у меня глаза от сварки болят», а я ему: «Саша, нужно беречь себя». Он из тех, кто готов последнюю рубаху отдать, а самого нужно заставлять лечиться, пить таблетки, следить, чтобы он выздоровел. Он себя никогда не жалел, всё для других», — вспоминает она.

«В последний раз мы с Сашей разговаривали в начале февраля. В мой день рождения он прислал смс с тёплыми поздравлениями. А накануне долго разговаривал с моей мамой — у них всегда были очень хорошие отношения. Для неё это также большая потеря. Честно, у меня это ещё не укладывается в голове, мне до сих пор кажется, что всё это неправда и это какая-то ошибка, такого не может быть. Мне кажется, я и на похоронах не смогу поверить, для меня он до сих пор живой», — рассказала Оксана.

Сейчас готовятся документы для представления рядового Мальцева Александра Викторовича к званию Героя России посмертно.