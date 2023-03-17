«Для меня он до сих пор живой»: близкие бойца из Краснодарского края рассказали о его подвиге и гибели
- © Фото из личного архива
«И один в поле воин, если он по-русски скроен», — такой подписью сопровождается видео, снятое с коптера в зоне СВО на направлении Сватово — Кременная 10 марта. Как уточняется, на кадрах боец штурмового отряда 488-го МСП 144-й МСД 20-й ОА рядовой Александр Мальцев в одиночку захватывает траншею противника. Троих боевиков ВСУ он ликвидировал, а двоих взял в плен.
Видео разлетелось по сети 16 марта. Однако Александр погиб в бою за три дня до этого. Ему было 47 лет.
Мальцев родился и вырос в городе Лабинске Краснодарского края. Служил в Чечне, где был награждён медалью «За отвагу». Был дважды женат, от первого брака у него осталась дочь Дарья. В Лабинске до сих пор живут его мама Нина Константиновна и младший брат Сергей.
«О гибели Саши мы узнали из интернета. Мама сейчас в тяжёлом состоянии, это очень сложно принять нам всем. Последний раз мы виделись ещё осенью прошлого года. А по телефону связь была очень редко», — рассказал он RT.
Сергей вспоминает Александра как «справедливого старшего брата». Его настоящей страстью был спорт. Вместе с братом они занимались футболом, профессионально играли за команду района и города. «Саша всегда был в курсе того, что происходит как в футболе, так и в хоккее», — вспоминает его младший брат.
- © Фото из личного архива
В родном городе у Мальцева осталось много друзей. Геннадий — лучший друг мужчины — рос с ним в одном дворе, играл в одной футбольной команде.
«Сашка с детства был за справедливость, был первым, кто придёт на помощь. При этом позитивный, дружелюбный. Мои дети сейчас в шоке — очень любили его, и он их на руках носил. На предприятии, где Сашка работал, весь коллектив скорбит. Он был просто человеком с большой буквы, хорошим работником, хорошим отцом. Очень дочку свою любил. Когда она приезжала из Москвы, я видел, как он к ней относится, как он за неё переживает и радуется», — рассказал RT Геннадий.
В Лабинске Александр познакомился со своей второй женой, Оксаной. Супруги 12 лет прожили в Санкт-Петербурге, в 2022 году развелись, но сохранили дружеские отношения.
«В начале прошлого марта я уехала из Питера, а Саша остался там, — говорит Оксана. — Продали общую квартиру, на часть вырученной суммы он купил себе комнату в коммуналке».
- © Фото из личного архива
Мальцева призвали в рамках частичной мобилизации в сентябре, продолжает его бывшая жена. «Саша ещё в самом начале спецоперации сказал: «Если позовут, пойду защищать Родину». Он служил в погранвойсках, поэтому в рамках частичной мобилизации его призвали в первую очередь, ведь он был в горячих точках, всё это прошёл. Муж никогда не скрывался, в военкомате был на учёте, но так как мы часто меняли место жительства, то повестка пришла по старому адресу. Соседка с прошлой квартиры принесла её, и Саша сам явился в военкомат. Он уехал в конце сентября», — говорит она.
По словам Оксаны, когда бывший муж уезжал в зону СВО, то попросил её только об одном: «Если вдруг что-то случится, помоги дочке оформить квартиру на себя». Как будто чувствовал что-то.
Приехать в Петербург и проводить Александра Оксана не успела: «От этого грустно, конечно». Провожал его друг детства из Лабинска Сергей, с которым они всю жизнь играли в футбол. Через неделю после проводов Сергей тоже был мобилизован и сейчас находится на фронте.
- © Фото из личного архива
По словам Оксаны, то, что Александр Мальцев пошёл штурмовать траншею в одиночку, характерно для него.
«Саша по жизни был таким человеком: даже если не брать военное время, то и на работе никогда себя не берёг, всегда больше за дело переживал. Придёт с работы и говорит: «Ой, у меня глаза от сварки болят», а я ему: «Саша, нужно беречь себя». Он из тех, кто готов последнюю рубаху отдать, а самого нужно заставлять лечиться, пить таблетки, следить, чтобы он выздоровел. Он себя никогда не жалел, всё для других», — вспоминает она.
«В последний раз мы с Сашей разговаривали в начале февраля. В мой день рождения он прислал смс с тёплыми поздравлениями. А накануне долго разговаривал с моей мамой — у них всегда были очень хорошие отношения. Для неё это также большая потеря. Честно, у меня это ещё не укладывается в голове, мне до сих пор кажется, что всё это неправда и это какая-то ошибка, такого не может быть. Мне кажется, я и на похоронах не смогу поверить, для меня он до сих пор живой», — рассказала Оксана.
Сейчас готовятся документы для представления рядового Мальцева Александра Викторовича к званию Героя России посмертно.