«Ел снег, чтобы не умереть»: раненый российский военный выжил после десяти дней в поле без еды и воды
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RT разыскал российского военного с позывным Бабка, выжившего после десяти дней в поле на морозе, без питьевой воды и с осколочными ранениями. 32-летнего мужчину эвакуировали из зоны боевых действий 4 декабря — несмотря на раны, истощение и обезвоживание, он сумел ползком добраться до ближайшей позиции ВС РФ, где ему оказали помощь.
Фото измождённого бойца на носилках облетело соцсети, в итоге родственники Бабки смогли выйти с ним на связь и убедиться, что он жив. По поводу своей внезапной славы боец высказался просто: слава богу, что спасся.
«Меня в госпитале даже узнали сегодня, когда на процедуры ездил. Как отношусь к этой известности? Бог не дал мне умереть, и я этому рад. Когда я лежал, истекал кровью, думал: «Всё, пришёл мой час...» Значит, Бог дал мне ещё один шанс, шанс выжить, сказал: «Живи». И вот я здесь», — сказал RT Алексей.
Чудом спасшегося бойца эвакуировали в военный госпиталь, где он получает всю необходимую медицинскую помощь. Он получил осколочные ранения спины, поясницы и ягодиц после штурма двух опорников ВСУ. Кроме того, у Алексея обморожения обеих ног — врачи пока не делают прогнозов, но, вероятно, конечности удастся спасти. Состояние Бабки оценивают как средне-тяжёлое, но стабильное. За время, проведённое в поле, Алексей похудел на 20 кг.
«Я пролежал там десять дней»
Бабка рассказал RT о своём выживании в серой зоне. Его потеряли во время боя, а когда он очнулся, понял, что лежит в окопе с трупами врагов. В блиндаже, где находился Алексей, оказался и один живой боец ВСУ — тоже раненый. Оставленные в одиночестве военные продержались вместе первые пять дней, после чего украинский солдат скончался.
По словам Алексея, солдат ВСУ помог ему перевязать спину. Сам он не смог оказать медицинскую помощь украинскому военному — было уже слишком поздно.
«У него нога уже сухая была — там уже нечего было спасать. А он помог мне перевязать те дырки, которые были от осколков», — говорит собеседник RT.
Вместе с новостью о чудесном спасении раненого российского солдата в сеть попало видео, на котором закутанный боец ложкой ест снег. Алексей рассказал RT, что, вопреки сообщениям СМИ, на этом видео запечатлён не он. Однако и Бабке пришлось спасаться от жажды с помощью снега. Проблемой стал и голод — в окопе не было запасов еды.
«Я пролежал там десять дней. Там была еда, но она была солёная, от этого хотелось пить, поэтому я её не ел. На том видео, где боец ест снег ложкой, — это не я. Я, когда проснулся, увидел, что снег нападал на окоп, на блиндаж, — начал лепить снежки и есть их. Держался на снеге», — вспоминает Алексей.
Сейчас Бабка восстанавливается после проведённых ему в больнице процедур и надеется отоспаться. Военный посетовал, что после спасения ему постоянно звонят, но отключить телефон он не может — вдруг позвонят родители.
«Хочется выключить телефон, а выключить его не получается, — констатировал Алексей. — Никакая помощь не нужна, мне здесь всё оказывают. Очень много звонков было. А я просто устал. У меня сегодня очень много процедур было, сейчас очень хочу отдохнуть».
RT также удалось найти мать спасшегося российского бойца. Женщина рассказала, что Алексей полтора месяца не выходил на связь. Впервые созвониться с сыном ей удалось только 12 декабря. «Мы не читаем в семье новости. (О спасении сына. — RT) я узнала сегодня, мне отправила видео его бывшая начальница и рассказала, что произошло. Сын мой очень скромный, запрещает мне общаться с журналистами и говорить о нём», — пояснила мать Алексея.
По её словам, Алексей — младший из пяти детей в многодетной семье. Сразу после школы он пошёл в армию, служил в танковых войсках. До начала специальной военной операции Алексей был бригадиром на текстильном производстве. В зону СВО он попал в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года.
Женщина добавила, что это уже второе за время СВО ранение сына — до этого он попадал в военный госпиталь с контузией, полученной на поле боя.