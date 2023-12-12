«Ел снег, чтобы не умереть»: раненый российский военный выжил после десяти дней в поле без еды и воды

Раненый российский солдат с позывным Бабка выжил после десяти дней, проведённых на морозе без воды и еды. Всё это время Алексея считали то пропавшим без вести, то погибшим. После штурма опорника ВСУ в окопе с Бабкой оказался и тяжелораненый украинский солдат. До эвакуации он не дожил, но помог Алексею перебинтовать осколочные ранения спины. Бабка рассказал RT, что все дни до спасения ему приходилось есть снег, чтобы не умереть от жажды.

RT разыскал российского военного с позывным Бабка, выжившего после десяти дней в поле на морозе, без питьевой воды и с осколочными ранениями. 32-летнего мужчину эвакуировали из зоны боевых действий 4 декабря — несмотря на раны, истощение и обезвоживание, он сумел ползком добраться до ближайшей позиции ВС РФ, где ему оказали помощь.

Фото измождённого бойца на носилках облетело соцсети, в итоге родственники Бабки смогли выйти с ним на связь и убедиться, что он жив. По поводу своей внезапной славы боец высказался просто: слава богу, что спасся.

«Меня в госпитале даже узнали сегодня, когда на процедуры ездил. Как отношусь к этой известности? Бог не дал мне умереть, и я этому рад. Когда я лежал, истекал кровью, думал: «Всё, пришёл мой час...» Значит, Бог дал мне ещё один шанс, шанс выжить, сказал: «Живи». И вот я здесь», — сказал RT Алексей.

Чудом спасшегося бойца эвакуировали в военный госпиталь, где он получает всю необходимую медицинскую помощь. Он получил осколочные ранения спины, поясницы и ягодиц после штурма двух опорников ВСУ. Кроме того, у Алексея обморожения обеих ног — врачи пока не делают прогнозов, но, вероятно, конечности удастся спасти. Состояние Бабки оценивают как средне-тяжёлое, но стабильное. За время, проведённое в поле, Алексей похудел на 20 кг.

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«Я пролежал там десять дней»

Бабка рассказал RT о своём выживании в серой зоне. Его потеряли во время боя, а когда он очнулся, понял, что лежит в окопе с трупами врагов. В блиндаже, где находился Алексей, оказался и один живой боец ВСУ — тоже раненый. Оставленные в одиночестве военные продержались вместе первые пять дней, после чего украинский солдат скончался.

По словам Алексея, солдат ВСУ помог ему перевязать спину. Сам он не смог оказать медицинскую помощь украинскому военному — было уже слишком поздно.

«У него нога уже сухая была — там уже нечего было спасать. А он помог мне перевязать те дырки, которые были от осколков», — говорит собеседник RT.

Вместе с новостью о чудесном спасении раненого российского солдата в сеть попало видео, на котором закутанный боец ложкой ест снег. Алексей рассказал RT, что, вопреки сообщениям СМИ, на этом видео запечатлён не он. Однако и Бабке пришлось спасаться от жажды с помощью снега. Проблемой стал и голод — в окопе не было запасов еды.

«Я пролежал там десять дней. Там была еда, но она была солёная, от этого хотелось пить, поэтому я её не ел. На том видео, где боец ест снег ложкой, — это не я. Я, когда проснулся, увидел, что снег нападал на окоп, на блиндаж, — начал лепить снежки и есть их. Держался на снеге», — вспоминает Алексей.

Сейчас Бабка восстанавливается после проведённых ему в больнице процедур и надеется отоспаться. Военный посетовал, что после спасения ему постоянно звонят, но отключить телефон он не может — вдруг позвонят родители.

«Хочется выключить телефон, а выключить его не получается, — констатировал Алексей. — Никакая помощь не нужна, мне здесь всё оказывают. Очень много звонков было. А я просто устал. У меня сегодня очень много процедур было, сейчас очень хочу отдохнуть».

RT также удалось найти мать спасшегося российского бойца. Женщина рассказала, что Алексей полтора месяца не выходил на связь. Впервые созвониться с сыном ей удалось только 12 декабря. «Мы не читаем в семье новости. (О спасении сына. — RT) я узнала сегодня, мне отправила видео его бывшая начальница и рассказала, что произошло. Сын мой очень скромный, запрещает мне общаться с журналистами и говорить о нём», — пояснила мать Алексея.

По её словам, Алексей — младший из пяти детей в многодетной семье. Сразу после школы он пошёл в армию, служил в танковых войсках. До начала специальной военной операции Алексей был бригадиром на текстильном производстве. В зону СВО он попал в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года.

Женщина добавила, что это уже второе за время СВО ранение сына — до этого он попадал в военный госпиталь с контузией, полученной на поле боя.