«Не побоялся и не сдался»: подорвавший себя и противника гранатой боец из Башкирии награждён орденом Мужества посмертно

Многодетный отец из Башкирии Артур Гиляжев ушёл на СВО добровольцем в сентябре 2022 года. В октябре 2023-го он попал в окружение и подорвал себя гранатой в окопе, уничтожив вражеского бойца. Подвиг младшего сержанта с позывным Голландец попал на камеру противника, ролик моментально разошёлся по соцсетям. Там его увидели родители Артура, ещё не зная, что на видео — последние минуты жизни их сына. Гиляжев был награждён орденом Мужества посмертно.

«Артур перестал выходить на связь 7 октября. А через неделю мне на глаза попалось видео, где наш военный подрывает себя в окопе и убивает при этом нациста. Сделала репост у себя на странице, написала: «Пусть найдутся родственники этого бойца». Помню, что голос, который слышно в ролике, мне показался очень знакомым. Но тогда я даже подумать не могла, что это наш с Вазиром сын», — Альфия Гиляжева рассказывает о ставшем популярным в интернете видео, снятом «азовцами»*. В ролике украинские военные пытаются захватить укрепление, но российский боец взрывает гранату, жертвуя собой и забирая жизнь противника.

Героически погибшим российским бойцом оказался 44-летний младший сержант Артур Гиляжев из башкирского села Аскарово. Он оставил о себе добрую память, говорит его мама Альфия: «Если кто встречает меня из его коллег, знакомых на улице — подходят, благодарят за сына, что именно так распорядился своей жизнью, что не побоялся, не сдался в руки врагу».

По словам Альфии, Артур всегда был общительным и располагающим к себе человеком. «У него была невероятная способность собирать вокруг себя друзей. А у нас улица такая детская была: все молодые родители, у кого трое, у кого четверо детей, — говорит собеседница RT. — Школьная учительница была просто потрясающая, она всех детей приобщила к народному башкирскому творчеству. И вот они соберутся всей улицей, песни поют, танцуют — веселье стояло с утра до вечера».

Ещё одной страстью Гиляжева была учёба, продолжают его родители: «Он был жаден до новых знаний. Помню, долго у нас с отцом выпрашивал большой атлас народов мира и очень радовался, когда мы его купили, постоянно изучал».

После девятого класса Артур поступил в Уфимский авиационный техникум, но в итоге решил окончить старшие классы в Аскарове и вернулся домой. Как говорит Альфия, в тот момент он увлёкся информационными технологиями и уехал учиться бухгалтерскому делу в город Сибай. А вскоре встретил свою любовь, Айгуль, на которой женился в 18 лет.

© Фото из личного архива

«Ох, как же сильно он в жену свою будущую влюбился! — рассказывает мама героя. — Они быстро сыграли свадьбу. Сын крутился как мог: сначала предпринимательством занимался в сфере торговли, в последнее время работал диспетчером такси. Ответственность на нём большая лежала: и дом свой строить надо, и о нас, родителях, не забывать, и о жене заботиться. А вскоре и детки пошли: старшие дочки, Айэлита и Зарина, и сын Идель».

«Любил свою страну»

До начала спецоперации Гиляжев не имел никакого отношения к Вооружённым силам РФ. Сначала у него была отсрочка от армии в связи с учёбой, а позже — в связи с маленькими детьми. Однако после 24 февраля 2022 года Артур понял, что в такое время он должен быть на передовой вместе с другими бойцами.

«Он три раза подавал документы, чтобы его зачислили добровольцем, но получал отказ. Мы об этом не знали, он никому не говорил, — вспоминает Альфия. — Четвёртый раз оказался успешным, тогда и семье сообщил. Артур так радовался, глаза просто сияли! Я не могла к нему подойти, думала, сейчас разревусь и не отпущу никуда».

8 сентября 2022 года Гиляжев отправился в зону СВО. 22 октября он написал родителям, что ранен. Причём ранение боец получил на том же Авдеевском направлении, где героически погибнет через год.

Артур Гиляжев

«Он тогда долго на связь не выходил. А потом написал: «Мама, привет!» и отправил видео, что ранен. Артур так и не рассказал, как именно получил ранение. Может быть, не хотел, чтобы мы переживали», — предполагает Альфия.

В декабре он приехал домой в отпуск по ранению. «Человек до такой степени любил своих парней, свою страну! — продолжает Альфия. — Когда Артур в декабре 2022-го приехал в отпуск по ранению, ему было тяжело находиться дома, понимая, что там остались его парни. Переживал, звонил им постоянно, а в конце января вернулся в строй».

«Настоящий мужик»

О жизни сына на фронте его родители узнают только сейчас — со слов боевых товарищей младшего сержанта. «Артур был нашим командиром. Позывной у него был Голландец, а вот почему он его выбрал — мы так и не успели спросить, к сожалению. Он был настоящим мужиком с большой буквы, — говорит сослуживец Гиляжева с позывным Швед. — Мы прошли с ним через многое, он всегда говорил: «Пацаны, что надо — я всё для вас сделаю!» Никогда не отказывал, учил нас, заботился. Через три месяца он ушёл на выполнение боевых задач «за ленту». Когда это произошло, мы остро ощутили, как сильно его не хватает. Но даже тогда он нас не бросал — звонил, как была возможность, спрашивал, как наши дела. О его гибели я узнал от волонтёра. Это меня потрясло».

© Фото из личного архива

21 октября родным Артура сообщили, что младший сержант Гиляжев героически погиб. 26 октября он был похоронен у себя на родине. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Артур был награждён орденом Мужества посмертно.

«По-матерински я бы хотела, чтобы сыну за такой поступок не просто орден Мужества дали, а Героя России, чтобы Республика Башкортостан его также отметила как-нибудь», — делится с RT Альфия Гиляжева. Она и муж передали выплату за гибель сына в помощь участникам СВО. Супруги продолжают помогать бойцам на передовой в качестве волонтёров.

*«Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.