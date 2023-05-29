«Бывших военных не бывает»: семья погибшего в ходе СВО бойца создаёт фонд его имени

Кирилл Рябцев погиб в январе в зоне СВО. 21-летний москвич, окончивший школу с золотой медалью, взял академический отпуск в вузе и сделал операцию на глазах специально, чтобы пойти срочником в армию, а затем заключил контракт и отправился в зону СВО. Родители Кирилла, сами военные, узнав о его поступке, начали помогать госпиталям и бойцам на передовой. А после гибели сына решили основать благотворительный фонд.

«Даже не знаю, чего в Кирюше больше — жажды справедливости или упорства. Если он загорелся какой-то целью, то его с этого пути невозможно сбить», — 48-летняя москвичка Светлана Рябцева гладит портрет молодого голубоглазого парня с очень серьёзным выражением лица. Фотография прислонена к кресту на могиле 21-летнего бойца, погибшего в конце января на СВО — его БМП подорвалась на мине в ходе выполнения задания. Кирилл Рябцев похоронен в Пантеоне защитников Отечества в Мытищах — туда попадают отличившиеся на службе бойцы. Рядовой Рябцев был награждён орденом Мужества посмертно. Его семья и сослуживцы также просят представить рядового к званию Героя России.

«Бывших военных не бывает»

Кирилл Рябцев родился в семье военных. Отец Александр служил на Крайнем Севере, после чего с семьёй переехал в Москву. Мать Светлана, уроженка Донецкой области, десять лет проработала в госпитале Минобороны. Когда у Рябцевых, помимо сыновей Кирилла и Фёдора, появилась приёмная дочь Кристина, Светлана устроилась в поликлинику: «Тут спокойнее работать».

«Бывших военных не бывает, поэтому муж мой воспитывал сыновей соответствующим образом. Мальчишки выросли на «Грозовых воротах», «9 роте» и других похожих фильмах», — рассказывает она.

Кирилл пошёл в кадетскую школу, но учёба давалась ему с трудом. После пятого класса мальчика по совету учительницы, разглядевшей в нём потенциал, перевели в гимназию.

«Как только Кирилл перешёл в другую школу, я полностью перестала контролировать его учёбу. Всегда говорила: «Твоя голова — твоя ответственность». И только когда сын был в 11-м классе, я совершенно случайно от его завуча узнала, что он идёт на золотую медаль. Мы с мужем были в шоке! Более того, Кирилл потом сам поступил в Бауманку», — восхищается сыном мать.

Рябцев поступил на специалитет «военные гусеничные и колёсные машины» в МГТУ им. Н.Э. Баумана на бюджетной основе. Когда начался карантин из-за COVID-19, студентов перевели на дистанционное обучение. «Он сказал нам, что учиться удалённо просто не сможет. Говорил: «Какой тогда из меня инженер выйдет?» Попросился отпустить его в армию. В первый раз мы ему не разрешили — тогда он специально запорол сессию. Сказал: «Я либо документы заберу, либо отпускайте». В итоге взял академический отпуск. Он подчёркивал, что потом продолжит учёбу», — вспоминает его мама.

Желание пойти в армию было настолько сильным, что Кирилл сделал офтальмологическую операцию, добавляет Светлана: «У него зрение было -4, но он не считал это непреодолимым препятствием для службы. Есть очень целеустремлённые люди. Кирилл был как раз из таких».

© Фото из личного архива

В декабре 2021 года Рябцев уехал на срочную службу в танковую дивизию, где получил специальность наводчика БМП. Его мама рассказывает, как Кирилл мечтал «лично руками потрогать орудия на БМП — ведь часть их проектировалась как раз в Бауманке».

По словам родителей, Кирилл звонил раз в неделю. Летом 2022 он улетел дослуживать в Калининград и вскоре перестал выходить на связь. «Прошло десять дней — ни слуху ни духу. У меня сердце не на месте. Тогда я начала писать мамам его сослуживцев. От них-то 18 июня я узнала, что он подписал контракт и уже находится в зоне боевых действий. Мы с мужем не могли в это поверить! А Кирюша сказал, что просто не хотел нас расстраивать», — рассказывает Светлана.

Увидеться с сыном семье удалось лишь в начале сентября. Кирилл написал родителям, что на время приезжает в Белгородскую область. «Собрали нужные сыну вещи дома, докупили недостающее, набрали тушёнки, сгущёнки, сигарет на всех — и отправились к взводу, где служил Кирюша. Как оказалось, ребятам дали неделю отдыха. Мы наконец-то смогли обнять нашего мальчика и забрали его домой на эти семь дней», — говорит Светлана.

Награда посмертно

Пока некоторые сослуживцы Кирилла в отпуске качали фильмы на флешки, сам рядовой распечатывал схемы всех видов БМП, памятки по ремонту и эксплуатации техники. Полученные знания Рябцев применял на практике, вспоминает в беседе с RT один из его сослуживцев: «Однажды он пушку БМП разобрал в лесу. Мы как увидели — завыли: «Ну молодец, больше работать не будет». Кирюха же молодой совсем, неопытный — по крайней мере, мы так считали. На следующий день просыпаемся, а пушка уже собрана, он сидит её калибрует. Он и ремвзводу целые лекции читал, что и как ремонтировать, — настолько хорошо всё знал».

© Фото из личного архива

Сослуживец Кирилла, водитель-механик БМП-3 с позывным Седой, четыре месяца служил с Рябцевым в одном подразделении: «Всё это время мы с ним провели плечом к плечу. С Кириллом каждый день был интересен — парень молодой, очень любил свою работу. Он поражал нас своей находчивостью, солдатской смекалкой. Например, выходила из строя пушка, и он тут же, буквально через полчаса, всё чинил — знал наизусть, как надо. Он вёл себя настолько правильно, что все в нём были уверены: прикроет, подскажет, не бросит, не подведёт».

Другой товарищ Кирилла вспоминает, как рядовой Рябцев не раз спасал жизнь своему взводу: «Мы остались без боекомплекта и попали в окружение. Надо было как-то отходить. Приехал Кирилл на БМП и стал вызывать огонь на себя. Катался туда-сюда. Это позволило нам оперативно перегрузиться, укомплектоваться и отбиться. Если бы не он, нас бы уже не было».

Позднее, когда бойцов накрыло вражеским обстрелом с двух сторон, Рябцев на машине отвлекал внимание украинских военных и вместе с сослуживцами вывез более 30 человек из-под огня.

За проявленную в том бою отвагу и героизм Кирилл был представлен к ордену Мужества. Награду он получил посмертно: в конце января 2023 года БМП Рябцева подорвалась на мине. «Казалось, уж с Кирюхой такое не может произойти никогда. Ведь он правда был очень везучим», — сокрушается Седой.

Сослуживцы рядового Рябцева и его семья хотят, чтобы бойцу посмертно дали звезду Героя России. «Мы пишем рапорты на награждение, — говорит Седой. — Кирилл этого достоин».

«Наша святая обязанность»

Когда родители Кирилла узнали, что сын отправился на СВО, то решили поддержать его из тыла. «Так как я врач, начать решили с помощи прифронтовым госпиталям, — рассказывает Светлана Рябцева. — Купили хирургические инструменты, пять коробок лекарств, но на этом застопорились. Куда идти, через кого передавать? Написала блогерам, которые занимаются гуманитаркой. Отозвалась Марьяна (Наумова, четырёхкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу, с 2014 года помогает жителям Донбасса. — RT). Наша первая посылка была принята, как она потом сказала, с большой благодарностью. С того момента мы не переставали помогать».

© Фото из личного архива

Как вспоминает Светлана, поначалу грузы собирались по чуть-чуть: «То бабушки пару носков свяжут и передадут, то кто-нибудь 200—300 рублей скинет». Но со временем Рябцевы смогли отправлять в госпитали хирургические лампы, типовые рюкзаки со всем необходимым полевым медикам и другую важную гуманитарную помощь. А после гибели Кирилла его родители решили основать фонд его имени. Сейчас документы о создании организации находятся на регистрации в Минюсте.

«Конечно, фонд — это сложнее сборов на карту. Однако такой формат лучше в плане привлечения финансирования: многие организации хотят и готовы помогать, но без проблем они могут делать это только по безналичному расчёту с юридическим лицом. Делать закупки через фонд также удобно: всё открыто, люди могут всё увидеть», — говорит Рябцева.

Светлана считает, что её сын хотел бы, чтобы его семья продолжала помогать участникам спецоперации. «Это наша святая обязанность, — добавляет она. — Особенно учитывая, что дело происходит в Донбассе. Когда я была моложе, была война в Чечне — и казалось, что это где-то там, далеко, ничего про это не хотелось знать. Сейчас мне 48, я на многое стала смотреть по-другому. Я приезжала туда до 2014 года, мои родители хотели туда вернуться, там все друзья. Это моя родина».