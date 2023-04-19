«Своему слову он остался верен»: земляки погибшего на СВО штурмана просят представить его к званию Героя России

Семья и земляки погибшего на СВО штурмана вертолёта ходатайствуют о том, чтобы военнослужащего посмертно представили к звезде Героя России. Старший лейтенант Олег Фарниев погиб год назад во время боевого вылета. Экипаж вертолёта уничтожил технику и живую силу противника и успешно остановил прорыв ВСУ. Но во время возвращения на аэродром Ми-28Н был сбит из ПЗРК. Даже после крушения противник продолжал выпускать по упавшему вертолёту ракеты. Экипаж три месяца числился пропавшим без вести. В беседе с RT родные и сослуживцы офицера рассказали, почему считают, что он достоин звания Героя России.

Жители Фиагдонского сельского поселения в Северной Осетии обратились к главе республики с просьбой помочь представить к высшей награде — звезде Героя России — своего земляка, боевого лётчика Олега Фарниева. Старший лейтенант Фарниев служил штурманом-оператором вертолёта Ми-28Н. Он погиб в зоне СВО весной прошлого года во время возвращения с очередного боевого задания.

«Олегу было 36 лет, и половину из них он отдал служению Родине. Он был истинным патриотом и защитником своей маленькой Осетии и большой страны — России. Когда человек совершает героический поступок, его награждают звездой Героя России», — говорится в письме, которое подписали жители поселения и направили главе Северной Осетии Сергею Меняйло.

Ранее с аналогичной просьбой — представить Фарниева к звезде Героя РФ — в Минобороны обратился депутат парламента республики Зелимхан Ватаев.

«Я общался с родными Олега, его командованием и сослуживцами. В его полку согласны с тем, что старший лейтенант достоин звания героя России», — отметил депутат в беседе с RT.

Как подчеркнул Ватаев, в Минобороны в ответ на его запрос отметили, что, согласно законодательству, «ходатайства о награждении государственными наградами военнослужащих ВС РФ возбуждают командиры, под руководством которых офицеры и солдаты исполняют воинский долг».

«Мужественный поступок офицера Фарниева вызывает чувства уважения и признательности, являет собой пример беззаветного служения Родине», — говорится в ответе ведомства.

Путь штурмана

Олег Фарниев родился и вырос в Фиагдонском поселении, которое местные жители называют Нижним Фиагдоном. Мальчика воспитывали отец и его родственники. Особенно близкие отношения у маленького Олега сложились с дедушкой — Махарбеком Фарниевым, который во время Великой Отечественной войны служил на фронте кавалеристом.

«Дедушку он любил ужасно, и тот любил Олега: ему нравилось, что у него такой шустрый внук», — вспоминает в беседе с RT его отец, 64-летний Олег Фарниев — старший.

Когда сын учился в пятом классе, мужчина научил его играть в шахматы. Через две недели он выигрывал у отца десять партий из десяти. Фарниев-старший считает, что уже тогда у Олега проявилась тяга к точным наукам, логике и тактике, поэтому неудивительно, что на военном поприще он освоил именно штурманское дело.

Классная руководительница вспоминала, что мальчик рано определился с призванием.

«В четвёртом классе, когда изучали поэму Маяковского «Кем быть?», он сразу сказал, что будет лётчиком. А я добавила, что Олежек у нас будет военным лётчиком, — рассказала женщина в беседе с RT. — Дружил Олежек со всеми одноклассниками, никогда никого не обижал, но свою обиду тоже не прощал. Его любили все учителя и ученики».

Сразу после школы Олег поехал поступать в Челябинское высшее военное авиационное Краснознамённое училище штурманов — единственное в стране учебное заведение, которое готовит военных авиаштурманов. Поступить с первого раза не удалось, но молодой человек не сдался и в 2006 году был зачислен в курсанты.

В 2011 году Фарниев был направлен на службу в отдельный вертолётный полк на должность штурмана-оператора вертолёта Ми-28Н «Ночной охотник» в Будённовске.

Командование отмечало, что с первых дней службы молодой лейтенант показал себя «исполнительным, дисциплинированным офицером».

Олег Фарниев дважды был командирован в Сирию в рамках операции по противодействию терроризму. За время службы там он совершил больше 70 боевых вылетов.

В мае 2016 года штурман на борту «Ночного охотника» охранял музыкантов Мариинского театра, которые дали концерт под управлением дирижёра Валерия Гергиева в древнем амфитеатре освобождённой от боевиков Пальмиры.

«Сын на своём Ми-28Н нёс дежурство. Конечно, он охранял периметр, чтобы звук вертолёта не заглушал музыку. Олег после коротко сказал: «Если бы Валерий Абисалович (Гергиев. — RT) знал, сколько было угроз и опасностей для этого концерта!» — вспоминает отец военнослужащего.

Другим заданием экипажа Фарниева стало спасение товарищей, которые попали в окружение. В спасательной операции участвовало два вертолёта: в результате из окружения удалось вывезти всех военнослужащих, в том числе раненых.

Олег Фарниев — старший рассказывает, что на любой боевой вылет его сын всегда брал с собой не только личное оружие, но и гранаты.

«Он говорил, что если вдруг их собьют или придётся экстренно садиться и занимать круговую оборону, то у них должно быть достаточно оружия, чтобы сопротивляться. Сын всегда говорил: «Я никогда живым не сдамся!» — вспоминает собеседник RT.

Вторая командировка в Сирию у Олега состоялась раньше срока — по словам отца, Фарниев поехал в САР вместо своего товарища.

«Во второй раз сын поехал, когда время его ротации ещё не наступило. Тогда была очередь его друга, но у того неожиданно заболела мать. Олег сказал другу, чтобы он поезжал домой лечить маму, а сам отправился за него», — рассказывает Фарниев-старший.

Олег Фарниев с сослуживцами

© Фото из личного архива

Родные и сослуживцы боевого штурмана вспоминают, что он любил свою работу и постоянно оттачивал своё мастерство. В результате в 2017 году Фарниев представлял Россию на международном конкурсе по воздушной выучке экипажей «Авиадартс», который проходил в Китае. В тот год от ВКС России на Армейские игры поехали всего 40 экипажей самолётов и вертолётов со всей страны. В конкурсе среди вертолётчиков штурман Фарниев и пилот заняли второе место.

«За время службы Олег всегда относился добросовестно к выполнению полётных заданий, постоянно повышал свой профессиональный уровень. В экстремальных ситуациях действовал грамотно и хладнокровно. Обладал высокими морально-психологическими данными», — говорится в характеристике Фарниева, которую составило командование его вертолётного полка.

«Охотник» остановил прорыв противника

В спецоперации по защите Донбасса штурман участвовал с первых её дней. В его подразделении отмечали, что старшему лейтенанту поручали «одни из самых сложных и ответственных задач, потому как уровень и профессионализм Олега были очень высокими».

Согласно рапорту Фарниева, только за первые четыре дня СВО он вместе с командиром экипажа майором Александром Савельевым совершил 14 боевых вылетов. Из них четыре — для прикрытия наземных вооружённых сил, пять — для уничтожения наземных целей ВСУ, ещё пять — чтобы эвакуировать раненых.

За два месяца, которые старший лейтенант успел отслужить на СВО, он в составе экипажа МИ-28Н вылетел в зону боевых действий и вернулся на базу больше 50 раз. Все эти вылеты «были выполнены с отличным результатом», — подчёркивает командование Фарниева.

21 апреля старший лейтенант нёс очередное дежурство на аэродроме, когда поступил приказ на срочный боевой вылет. Группа из трёх вертолетов, в которой «охотник» Фарниева был ведущим, должна была поразить наземные цели, чтобы остановить прорыв ВСУ. Звено успешно выполнило задачу: точными ударами четырёх управляемых ракет российские лётчики уничтожили четыре танка и 20 человек живой силы противника, прорыв был остановлен.

Когда звено возвращалось на аэродром, вертолёты попали под перекрёстный удар вражеских ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс. — RT).

«Благодаря умелым и грамотным действиям экипажа удалось уйти от удара первой ракеты, но вторая ракета попала прямо в вертолёт, после чего он загорелся и начал интенсивно терять высоту, — говорится в рапорте о гибели лётчиков. — Экипаж героически пытался посадить вертолёт, однако времени у них было катастрофически мало».

После падения противник добил экипаж вертолёта: выпустил по боевой машине ещё несколько ракет. От неё остались лишь куски расплавленного металла. Поскольку вертолёт упал на территории, подконтрольной ВСУ, тела лётчиков удалось вернуть на родину не сразу.

Старший лейтенант Олег Фарниев и командир экипажа майор Александр Савельев несколько месяцев официально числились пропавшими без вести.

При этом вскоре после их гибели в сети было опубликовано видео, в котором украинские военные назвали имена убитых ими лётчиков. Судя по этому, ВСУ были наслышаны о «Ночном охотнике» Савельева-Фарниева.

«Нас было трое друзей-штурманов»

Однополчанин Олега, действующий военнослужащий Александр С. рассказал RT, что в работе боевого штурмана самое главное и сложное — знать расположение своих и чужих позиций, в частности расчётов ПЗРК. При срочных боевых вылетах всегда присутствует большой фактор неизвестности, отметил собеседник.

«Проблема в том, что в боевых условиях невозможно просчитать всё со стопроцентной точностью. Каждый вылет вертолёта может быть вылетом в одну сторону. Ты летишь и думаешь, что должен выполнить задачу, а вернёшься или нет — это уже второстепенный вопрос. За всё время службы у Олега не было случая, чтобы его вертолёт подбили, но закончилось всё так, как закончилось», — говорит капитан.

С Олегом он был знаком с 2006 года: они вместе окончили челябинское авиаучилище штурманов, а потом служили в одном вертолётном полку.

Через многое прошли вместе, поддерживали друг друга не только в службе, но и в личной жизни. Александр благодарен Фарниеву за то, что тот познакомил его с будущей супругой: «Семья сложилась благодаря ему». А ещё Олег был рядом, когда ребёнок Александра попал в больницу после аварии. По словам капитана, в тот тяжёлый для него период Олег поддержал не только морально, но и финансово, помог остаться на плаву.

«Нас было трое друзей-штурманов в полку: Олег Олегович Фарниев, Виктор Викторович Панков и я, Александр Александрович. Виктор погиб в Сирии 12 апреля 2016 года во время боевого вылета. Я был ранен 31 марта прошлого года во время службы на спецоперации, прямо в день рождения Олега. Наш вертолёт тоже подбили, но мы летели высоко и перед падением успели полностью погасить скорость. Олег мне тогда позвонил: «Живой?». Это был последний раз, когда я с ним разговаривал. Эти фашисты стреляли по Олегу и командиру, когда вертолёт уже горел на земле, чтобы наверняка убить», — говорит капитан.

Когда отцу Олега сообщили, что его сын пропал без вести, мужчина отправился в приграничную зону и несколько месяцев пытался узнать его судьбу.

В конце концов Фарниев-старший даже добился того, чтобы вместе с осетинским добровольческим отрядом «Алания» отправиться в Донбасс. Несколько раз ему сообщали, что найдены останки, предположительно, его сына, однако экспертизы ДНК каждый раз это опровергали.

Старшего лейтенанта Олега Фарниева похоронили на его малой родине, в Северной Осетии в августе прошлого года.

© Фото из личного архива

Останки Олега Фарниева удалось вернуть на родину в результате обмена телами спустя три месяца после его гибели.

«Был обмен: 37 на 37. И среди них был мой сын. Эти укрофашисты забрали (с места крушения вертолёта. — RT) его голову — она уцелела в пожаре благодаря каске, — со слезами вспоминает отец погибшего. — Сын своему слову остался верен: в плен они смогли «захватить» только его останки».

Тело майора Александра Савельева удалось обнаружить на месте крушения вертолёта после того, как российские военнослужащие освободили ближайшие населённые пункты.

«Прожить жизнь, как Олег — дважды подвиг»

Олега Фарниева похоронили в родной Осетии 6 августа прошлого года. Его тело покоится на Аллее Героев Восточного кладбища Владикавк­аза. Старший лейтенант награждён Орденом Мужества посмертно за отвагу и самоотверженность, которые он проявил при исполнении воинского долга. Среди других наград офицера медали «За ратную доблесть», «За отличие в военной службе» 2 и 3 степени, «За отвагу», «Участнику контртеррористической операции».

Уже после смерти Олега его близкие узнали, что мужчина негласно помогал не только своим друзьям и односельчанам, но и незнакомым людям. Пять лет назад в соцсетях Олег случайно увидел объявление о том, что во Владикавказе волонтёры собирают средства, чтобы сделать забор вокруг общежития для слабослышащих. Мужчина вызвался помочь деньгами и руками.

«Собрались человек 15, чтобы сделать забор 60 метров. Кто-то работал на бетономешалке, кто-то раствор таскал, и был только один кладчик, второй пары рук не хватало, — вспоминает в беседе с RT организатор строительства волонтёр Радихан Азизов. — Олег вызвался вторым кладчиком. Я усомнился, что он сможет, а он ответил: «Брат, не смеши меня, я могу многотонную технику в воздух поднять, что мне стоит кладку сделать»? Олег тогда очень профессионально всё сделал».

После этого офицер стал регулярно помогать нуждающимся вместе с Радиханом: отвозил им продукты, закупал средства первой необходимости. Несколько лет назад он даже хотел на свои средства купить помещение под склад для вещей, которые собирают многодетным и малоимущим семьям.

«Я его тогда отговорил, всё-таки у него у самого семья была. Как я понял, Олег получал искреннее удовольствие, когда может кому-либо помочь», — говорит Азизов.

У Олега Фарниева осталась маленькая дочь.

© Фото из личного архива

Между тем отец Олега рассказывает, что спустя почти год после похорон сына не может оставить мысль о том, что должен отомстить за его гибель.

«Время не лечит. Я только там (на спецоперации. — RT) смогу успокоиться. Олег у меня единственный сын, он до сих пор ко мне во сне приходит и говорит: «Пап, отомсти. Никого из них не жалей!» — говорит мужчина.

В родной Осетии у Олега остались жена и маленькая дочь.

«После похорон дочка была в таком состоянии… Она вообще ни с кем не говорила первое время. Сейчас тоже малословна», — говорит тёща Фарниева Фатима Козырева.

Женщина уверена в том, что Олег достоин звания Героя России, потому что он был настоящим офицером не только на службе, но и в обычной жизни.

«Олег сделал столько добра людям, сколько некоторые не сделают за несколько жизней. Подвиг — это миг, а прожить всю жизнь, как Олег — дважды подвиг», — говорит Фатима.