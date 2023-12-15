«Человек действительно хотел жить»: как российскому военному удалось спастись после десяти дней в поле без еды и воды

RT поговорил с сослуживцами бойца Алексея с позывным Бабка, который выжил после десяти дней, проведённых в поле на морозе без еды и воды. Военные рассказали историю боя, после которого раненый Бабка остался в одиночестве в окопе с телами противника, и раскрыли подробности операции по его спасению.

«Задача стояла выбить противника со стратегически важного рубежа, — вспоминает командир батальона с позывным «Топаз», в подчинении, которого служил Бабка. — Против них стояли специально обученные подразделения «Айдар». Наследники тех, кто ещё в 1941-1945 году носил фашистскую свастику, и они этого не скрывают. И простые парни выбили противника, заставили его отступить и держали героически оборону».

Несмотря на выполненную задачу, уйти с позиции было проблематично — в трёхстах метрах от захваченной высоты находился ещё один укреплённый рубеж, рассказывает собеседник RT. Дальность поражения там очень высокая — то есть вся территория, с которой нужно было уйти нашим бойцам, просматривалась и простреливалась противником.

«Парни геройски бились. Ждали подкрепления и помощь. Помощь к ним пришла, но выдвинуть её по такому участку сразу тяжело», — констатирует «Топаз»

В итоге спасательная операция затянулась на пять-шесть дней. Всё это время Бабка оставался в серой зоне. Подойти к нему было затруднительно.

«Там 980 метров открытого пространства, и почти невозможно человека вывезти, когда на тебя кругом летят FPV-дроны и противник не брезгует ничем и никем, дронами добивает раненых. И в первую очередь группу эвакуации, которая несёт раненого на носилках. Ничего святого у этих воинов нет», — подчёркивает комбат RT.

Спасти рядового Бабку

Ранее RT рассказывал о чудесном спасении бойца с позывным «Бабка», который после боя остался один в поле на десять дней без еды и воды. Мужчина оказался в окопе с трупами убитых врагов. Первые пять дней вместе с ним на обстреливаемой позиции находился и раненый украинский военный, который умер до эвакуации.

RT

Начмед полка с позывным «Знахарь», участвовавший в спасательной операции, рассказал RT, что вытащить Бабку из ловушки, в которой он оказался, пытались четыре раза. В это время усилился артиллерийский обстрел территории и длительное время подойти к месту, где находилась группа, чтобы посмотреть, остался ли кто-то в живых, было невозможно.

«Даже эвакуируя Бабку, трое человек получили ранения. Слава Богу, лёгкие», — говорит Знахарь.

Члены эвакуационной группы, вытаскивавшей Бабку из огневой западни, рассказывают, что, когда операция по спасению всё же увенчалась успехом, до «своих» боец полз на руках, потому что пешком из-за обморожений и ранений идти не мог.

После того, как Бабка был доставлен к мобильной эвакуационной группе, состояние его оценивалось как тяжёлое, но стабильное. Он был в кратчайшие сроки доставлен в 195-й отдельный медицинский батальон, где ему оказали первую врачебную и специализированную помощь.

Сейчас Бабка находится в военном госпитале, с ним уже смогли выйти на связь родные. Но главное — медики сумели спасти обмороженные ноги бойца. Эта новость вызвала большую радость у сослуживцев спасённого воина.

«Когда сказали, что ему сохранят ноги, у всех было ликование, — говорит один из сослуживцев Бабки. — Все ребята передают ему привет. И за его мужество респект и уважение».

Один в поле — воин

В беседе с RT начмед полка с позывным «Знахарь» подчеркнул, что иной раз люди «творят чудеса» в условиях стресса, подобного тому, с которым столкнулся Бабка. И тот факт, что Алексей выжил, Знахарь считает примером, подтверждающим это.

«Человек без еды может жить дольше, чем без воды. Слава Богу, что пошёл снег. Если бы воды не было десять дней, то всё закончилось бы печально, тем более у человека была кровопотеря. Это мужественный поступок. Человек действительно хотел жить», — убеждён Знахарь.

Он добавил, что героизм Бабки и его воля к жизни являются примером не только для участников СВО, но и просто для всех мужчин и подрастающего поколения.

«Это действительно яркий пример мужества и героизма», — подытожил начмед полка.

С ним соглашается командир полка с позывным «Румын» — по его словам, Бабка совершил геройский поступок, не сдавшись, а до последнего боровшись за жизнь. «Румын» уверен, что у людей, подобных Бабке, героизм заложен на генетическом уровне.

«Все говорят: вот, сейчас другое воспитание, все люди поменялись… А я думаю, люди не поменялись. У нас всё заложено на генетическом уровне. Место, где мы живём. Наша родина. Мужество и отвага нам передаются просто на генетическом уровне, с молоком матери. И как бы кого не воспитывали, стержень в нас есть и он никуда не делся», — рассуждает командир полка.