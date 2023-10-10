«Хочу встретить победу на передовой»: десантник из Карелии спас раненого сослуживца и получил орден Мужества

Десантник из Карелии Владимир Семёнов отправился на спецоперацию добровольцем больше года назад. В августе он вытащил с поля боя раненого сослуживца, по дороге был атакован вражеским дроном и сам получил ранение. Несмотря на это, оба бойца выжили, а видео спасения разлетелось в соцсетях. RT пообщался с добровольцем-десантником.

«А хотите я вам покажу, как мы дрон за полтора миллиона у хохлов перехватили?» — 42-летний лейтенант ВДВ показывает видео, которое записал его сослуживец. На кадрах мужчина в камуфляже, быстро перебирая локтями, ползёт по-пластунски по открытому полю.

«Коптер упал в поле, враг впереди, в лесопосадке. Володя (Чечен) совершает очередной подвиг, — комментирует за кадром автор ролика. — Я прикрываю Вову. Вот такая работа».

Володя (Чечен) — это Владимир Семёнов из карельской Кондопоги. В июле прошлого года он пошёл в военкомат и заявил, что готов идти в армию добровольцем в ВДВ. Мужчине предложили служить в других войсках, когда узнали, что он отец четверых детей, но он настоял именно на десанте.

«Я хотел своими глазами увидеть, правда ли мы нужны там, в Донбассе. В интернете и по телевидению разное говорят: кто-то спецоперацию приветствует, кто-то нет, а я хотел для себя понять. Для этого надо попасть на передовую, поэтому я и пошёл в десантники — они входят в штурмовые подразделения, всегда на передке», — рассказывает военнослужащий.

Мужчина быстро придумал себе позывной — назвался прозвищем, которое ему дали в армии больше 20 лет назад.

«Я был на войне в 1999 году, когда в 19 лет проходил срочную службу в Чечне. Я тогда долго не брился, отросла густая борода, и мой командир говорит: «Ты с бородой похож на чечена, в плен попадёшь — за своего сойдёшь там». Вот с тех пор я и остался Чеченом, хотя по национальности русский», — улыбается десантник.

«К наёмникам у меня нет жалости»

Через пару недель после отправки на передовую Семёнов вытащил из-под огня раненого ротного командира. В служебном рапорте командования о том случае сказано, что во время боя 1 августа 2022 года тогда ещё гвардии сержант Семёнов «при миномётном обстреле, рискуя жизнью, подобрался к раненому командиру роты, оказал первую медицинскую помощь», а затем вывел его в зону эвакуации.

«Мне самому было жутковато. Стрельба, танк по нам работает, осколки летят. Я ещё оглох тогда — меня контузило. Ползу и думаю: «Вот и всё, жизнь моя закончилась». Наложил ротному жгут, чтобы кровь остановить, и с ещё одним бойцом мы его вместе вывели», — вспоминает Чечен.

Спустя шесть дней Семёнова снова отметили в рапорте: он первым заметил движение украинской пехоты в лесополосе и открыл огонь, «тем самым предотвратил вклинение пехоты ВСУ в боевой порядок роты».

«В ходе боя координировал нанесение огневого поражения нашей артиллерией по подходящим силам противника. Получив ранение, не вышел из боя и командовал подчинённым личным составом, уничтожил трёх бойцов ВСУ и завладел их радиостанциями, ТПДЛ (таблица позывных должностных лиц. — RT) и другой информацией о наступавшем противнике», — говорилось в рапорте командира роты.

Чечен ползёт за вражеским дроном, который упал в поле

Владимир говорит, что за всё время службы он ни разу не видел, чтобы солдаты или офицеры ВСУ вытаскивали сослуживцев с поля боя: у него сложилось ощущение, что украинским военным «и на своих солдат всё равно».

Он показывает видео, записанное летом этого года: на кадрах остатки отбитых украинских позиций, рюкзак с нарисованным от руки нацистским крестом и тело врага.

«Решили закопать, молитву прочитать — где-то надо похоронить этого нехорошего человека, который убивал наших парней», ­­— слышится голос бойца за кадром.

Штурмовик признаётся, что к противнику относится по-разному.

«Например, [в бою] встречаем этих несчастных мобилизованных украинцев: некоторые сами в плен сдаются без сопротивления, потому что их поймали на улице и отправили на передовую в окопах сидеть. К ним у меня нет презрения, я думаю, что многих там (в ВСУ. — RT) заставили воевать. А к наёмникам у меня нет жалости: эти люди пришли убивать наших солдат и мирных людей. Я их встречаю довольно много, особенно из Польши и из стран Африки», — говорит Владимир.

По словам Чечена, он не раз становился свидетелем того, как украинские военные обстреливали населённые пункты с жителями, которых они называют своими гражданами. В одном из посёлков на Запорожском направлении на его глазах ВСУ артиллерийскими обстрелами взорвали два жилых дома — снаряды попали туда прямой наводкой.

«Натерпелись простые украинцы от «своих» же солдат. Я у бабульки одной спрашиваю: «Вам как, не страшно? Вас же ВСУ обстреливают целыми днями». Я в подвале, говорит, сижу, — вспоминает Семёнов. — А больше всего мне запомнилось, как нас встречали местные в одном населённом пункте. Одна женщина, уже пожилая, встала перед нами на колени у дороги: «Спасибо тебе, русский солдат. Только не пускайте их (ВСУ. — RT) больше сюда!» Я своими глазами видел, как дети махали нам, приветствовали нас! Это запомнил на всю жизнь. Честно говоря, тогда было сложно сдержать слёзы».

«Поймал момент — выскочил из окопа»

20 августа 2023 года вместе с бойцами из взвода, которым он командовал, Владимир вытащил двух снайперов, подорвавшихся на мине. Один из раненых, Николай Маков, вспоминает, как это было.

«Мы с товарищем в тот день заходили на передовую через позиции, которые как раз занимал взвод Чечена. Снайперы регулярно заходят вперёд для наблюдения и работы по целям. Через какое-то время, ночью, зелёнку (лесополосу) стали закидывать зажигалками, лес начал гореть, и мы стали отходить», — говорит он.

На обратной дороге Маков и его напарник подорвались на растяжке. Оба получили серьёзные травмы и ползти уже не могли, хотя до наших позиций оставалось около 100 м.

«Чечен прибежал без броника, с ним его товарищи. Напарника моего на носилках вытащили, а меня перевязали и доволокли [до позиций]. Чечен тащил и говорил: «Ну только попробуй сдохнуть. Я тебя сам достану и убью, — смеётся Маков. — Они с ребятами молодцы: ведь могли легко подорваться, но всё равно за нами пришли».

Маков получил осколочные ранения груди и ноги, ему перебило вену. Сейчас снайпер лечится в госпитале и уже может ходить, а скоро, как он сам уверяет, «и бегать будет».

Николай выложил видео с успехами своей реабилитации в соцсети, а Владимир написал под ним комментарий и порадовался за сослуживца. Так снайпер узнал, как на самом деле зовут лейтенанта, который спас его.

Сам Владимир в этот момент тоже находился в больнице после ранения: 30 августа десантник попал под атаку беспилотника, но, несмотря на это, смог спасти товарища и выжить сам. Этот эпизод Владимир снял на камеру, прикреплённую к его бронежилету. А его сослуживцы позднее выложили ролик в соцсетях с заголовком «Десантники своих не бросают!»

«Мы сидели в окопах, а противник был в метрах 50 от нас. Я слышу, как они разговаривают в своих траншеях, провоцируют нас: громко говорят, что сейчас пойдут «русских убивать». Я говорю парням: «Не надо на это реагировать, они для нас играют, хотят, чтобы мы начали стрелять». Над нами висят их дроны — как только начнёшь стрелять, дрон вычислит твоё местоположение и туда полетит всё, что можно», — вспоминает Чечен.

В бою, который начался спустя несколько часов, ранило замкомандира взвода. Владимир услышал, как тот зовёт на помощь в 20 м от него. Под пулемётными очередями ему удалось подползти к раненому и затащить его в ближайший окоп. На записи, опубликованной в сети, видно, как два бойца лежат в яме и рассуждают, как им лучше поступить и сможет ли раненый продержаться до темноты.

«Он сказал мне, что до ночи не протянет: у него было ранение в шею, осколком кусок мяса вырвало. Я понимал, что если его сейчас не вытащить, то он умрёт скорее всего. Поймал момент — выскочил из окопа, побежал до наших разведчиков за носилками», — рассказывает Владимир.

© Фото из личного архива

На записи видно, что лесополоса, в которой бежит десантник, почти полностью выкошена осколками и снарядами — голое пространство. На обратном пути, когда Чечен возвращался к раненому, вражеский беспилотник заметил его и скинул гранату, мужчина получил ранение.

«Я упал в ближайший окоп. Тут уже наши разведчики, у которых носилки взял, подползли. Я им сказал, что сам выйду, а они вытащили замкомвзвода», — говорит Владимир. В сентябре он был награждён орденом Мужества. Это вторая награда Семёнова, в июне ему вручили медаль «За отвагу».

Сейчас Чечен находится в отпуске в родной Карелии, но уже скоро снова отправится на передовую.

«Жена иногда говорит: «Зачем ты туда едешь?» Честно, я хотел бы встретить победу на передовой. Вот это чувство незабываемое испытать. Как наши деды встретили победу над фашизмом, — говорит Владимир. — Я умереть не боюсь. Рано или поздно это со всеми случится. Только можно выйти на улицу, и тебя на дороге машина собьёт, а можно погибнуть за большое, светлое дело. По крайней мере я знаю, за что воюю и рискую: за свою Родину, за своих детей. Рано или поздно мы в любом случае победим. Это просто вопрос времени».