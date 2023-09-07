Повар для своих: мать двух бойцов рассказала о работе добровольцем в зоне спецоперации

59-летняя жительница Якутии Марина Бахилина отправилась добровольцем в Донбасс и полгода работала поваром в пункте постоянной дислокации российских военных. Один из сыновей Марины участвует в спецоперации с первых дней. Второй был мобилизован осенью прошлого года. Сама женщина после короткого отпуска, проведённого дома, вновь поедет в ДНР, чтобы кормить бойцов горячими обедами.

Идея отправиться в Донбасс волонтёром, чтобы готовить для военных домашнюю еду, появилась у Марины Бахилиной из Якутии за несколько часов до встречи с президентом России. В ноябре прошлого года женщину пригласили на встречу семей солдат с Владимиром Путиным, поскольку двое из трёх её сыновей служили в зоне спецоперации.

«Сначала я хотела президенту озвучить другое предложение о помощи нашим военнослужащим. Но часа за три до встречи мне позвонил старший сын, его тогда уже мобилизовали. Я спрашиваю: «Как питание?», а он мне: «Скоро, наверное, гастрит начнётся или язва, сухомятка эта уже надоела». Вот после этого я и сказала, что готова отправиться на СВО добровольцем и готовить там», — вспоминает 59-летняя Марина.

В 20-х числах марта женщина поехала в Донбасс — командование армии согласилось принять её волонтёром в одном из пунктов постоянной дислокации в ДНР.

«Я уже на пенсии, хоть и работаю до сих пор. Дети мои выросли — никому ничего не должна. Физическое состояние у меня отличное: я и отжаться могу, и спокойно приседать 50 раз. Я мастер спорта по лыжному зимнему многоборью, в том году на соревнованиях по стрельбе заняла первое место и мне подарили пневматическую винтовку», — говорит собеседница RT.

«С горячим и жить легче»

В Донбассе Марина готовилась жить в спартанских условиях и работать на полевой кухне, но приехала на хорошо оборудованную базу, где можно было работать, не опасаясь постоянных обстрелов. На местной кухне женщина стала единственным поваром и по совместительству — раздатчицей, официанткой и уборщицей.

«Объёмы готовки были небольшие на самом деле — для профессионального повара это как отдых. Я раньше работала в школе — там по 2 тыс. человек кормила в день. А тут постоянных посетителей — человек 15, а все остальные военнослужащие приезжают на пару дней и обратно на передовую либо дальше в тыл, в отпуск», — рассказывает Марина.

На базе она ежедневно накрывала стол на завтрак, обед и ужин. Меню составила сама: по утрам бойцов в столовой ждали каша, яйца, колбаса, масло и сыр. На обед — обязательно суп и горячее. Вместе с бойцами, которые отправлялись на передовую, Марина передавала для их товарищей домашние свежие пирожки.

«Когда к нам на базу приезжают ребята, им первым делом говорят: «Идите на кухню, там повар накормит». Всегда есть какая-то горячая пища, им не надо ждать, когда я что-то приготовлю. С горячим и жить легче. Даже если приехали два-три человека, я их встречаю: «Пойдёмте покушайте, а если не хотите, тогда чай с молочком или лимоном попьёте», — говорит женщина.

На базе солдатам и офицерам хочется хоть немного отдохнуть от полевой жизни, в первую очередь выспаться в чистой постели, добавляет Марина: «Поэтому я к ним не лезу с душевными разговорами, пусть отдыхают. Они, когда утром встают, первым делом понять не могут, где находятся. Для солдат это дико: «Надо же, тишина какая: ни взрывов, ни стрельбы».

В зоне СВО Марина смогла готовить на хорошо оборудованной кухне, а не в полевых условиях

© Фото из личного архива

Первое время после приезда на базу военнослужащие сопровождали женщину в каждом походе в ближайший магазин.

«Очень скоро мне эта гиперопека поднадоела, — улыбается Марина. — Как попривыкла, я стала сама ими немножко командовать, говорю: «Не надо за мной всюду ходить, я и сама себя могу защитить в случае чего». Например, утром мне надо сходить в магазин, а ребята вместо того, чтобы как можно раньше выехать на позиции, ещё меня пытаются сопроводить, время своё теряют. Зачем это надо?»

Бойцы, которые приезжают на базу, чтобы отдохнуть и поесть домашней еды, стали называть женщину тётей Мариной, а кто-то и мамой Мариной. Сама она говорит, что все солдаты для неё становятся сыновьями или племянниками.

«Как товарищ с товарищем»

Марина одна воспитала трёх сыновей — они уже взрослые, завели свои семьи. Женщина рассказывает, что была строгой мамой и с детства воспитывала в будущих мужчинах выносливость, любовь к природе и спорту.

«Дети у меня с 2,5 лет по лесам ходили, никаких «на ручки», никаких «устал». Я с ними не как мама сюсюкалась, а как товарищ с товарищем, поэтому они много мне чего доверяли такого, что дети родителям не расскажут», — говорит Марина.

Все трое сыновей прошли срочную службу. Старший сын Антон (имя изменено) пришёл на гражданку в звании старшего сержанта.

В характеристике у него было написано, что в случае войны целесообразно использовать его в качестве командира в танковых войсках, рассказывает женщина.

Осенью прошлого года Антона мобилизовали на СВО, и он пошёл служить в составе воздушно-десантных войск. Но спустя какое-то время мужчину неожиданно демобилизовали. Как объясняет Марина, это могло произойти из-за того, что о ней стали писать СМИ.

«На нашу семью обратили внимание и решили помочь, как говорится. Я член Общественной палаты Якутии, участвую в движении «Матери России», то есть мелькаю в общественном поле. Хотя я этого не просила и против того, чтобы сына отзывали из армии. Призвали — значит, пусть воюет. И Антон теперь злится на меня, считает, что это из-за меня его демобилизовали», — говорит собеседница.

Антон, которому сейчас 39 лет, планирует снова подать документы в военкомат и пойти добровольцем в танковую дивизию, как и написано в его характеристике.

По словам Марины, лучший способ позаботиться о бойце с передовой — дать ему отдохнуть от полевой жизни

© Фото из личного архива

Младший сын Марины 33-летний Николай (имя изменено) тоже пытался пойти на фронт добровольцем. Но врачебная комиссия признала его негодным к службе: после серьёзной аварии у мужчины в голове установлена пластина.

Средний сын Марины Александр (имя изменено) много лет служит кадровым военным в ВДВ: в эти войска он мечтал попасть с детства после того, как посмотрел фильм про советских десантников «В зоне особого внимания».

В 18 лет, через полгода после начала срочной службы, он подписал первый контракт. За спиной мужчины несколько командировок в Сирию, где он участвовал в антитеррористических операциях.

Марина вспоминает, что 23 февраля прошлого года успела поздравить сына по телефону с Днём защитника Отечества, и после этого связь с ним пропала почти на два месяца. Женщина почти каждый день звонила в его воинскую часть, чтобы узнать что-то о сыне. Там она получала краткий ответ: «В эвакуационных листах не значится, выполняет задание командования».

«Из этого я понимала, что сын жив и служит. После начала СВО я начал смотреть телевизор каждый день, чтобы понимать, какая у них там обстановка. И 9 апреля смотрю новостную программу, а там мой сын — его награждают орденом Мужества за бои по взятию аэропорта в Гостомеле. Так я впервые за полтора месяца что-то о нём узнала. А 19 апреля его очень серьёзно ранило», — рассказывает Марина.

Заставить двигаться

Александр получил осколочное ранение бедра и руки, на которой были перебиты нервы и сухожилия. Марина взяла на работе небольшой отпуск и прилетела к сыну в московский госпиталь, хотя он об этом и не просил.

«Он у меня такой же, как я: когда болеет, лучше не подходи, сам справляется. Конечно, я ухаживала, но через десять дней, когда отпуск закончился, поехала обратно, и он мне говорил по телефону: «Мам, ты больше не приезжай, это дорого. Тут лечение и врачи хорошие».

Марина вместе с военнослужащими из родной Якутии

© Фото из личного архива

Марина вспоминает, что, когда впервые зашла к сыну в палату, увидела его и ещё двух раненых бойцов, которые «лежат с бессмысленными глазами, плюют в потолок».

«Понимаете, когда человека ранило в первый раз, он в шоке. Что с ним будет? Вдруг ногу или руку оттяпают? Что делать, как восстанавливаться? Вот тут надо им оказывать психологическую помощь, поддерживать», — рассуждает Марина.

Именно психологической реабилитацией она и занялась: заставила всех троих встать с кроватей и прибраться в палате.

«Я им сказала: «Что лежим? Ты вот с ногой, у тебя есть ходунки, вперёд. Ты что лежишь с одной рукой? Иди ведро с тряпочкой принеси, чтобы полы помыть». Ребята меня послушали и зашевелились, а движение — это жизнь, — говорит собеседница RT. — Понимаете, с ними надо жёстко. Если их жалеть начнёшь, они сами себя начинают жалеть, и потом начинаются пьянки или ещё что похуже».

Александр смог восстановиться после ранения и в начале осени прошлого года вновь отправился служить. Второе осколочное ранение он получил спустя почти год, в июне. Сейчас 36-летний военнослужащий проходит реабилитацию и скоро снова поедет в своё подразделение на фронт.

«Он мне, как и старший сын, говорит, чтобы я его нигде не упоминала в СМИ, потому что из-за таких выступлений ему якобы делают поблажки. Он не любит такое, я тоже не люблю, потому что выросла, надеясь только на себя, и своих детей так же воспитала: чтобы они всё умели делать сами, в том числе и по дому», — говорит Марина Бахилина.

11 сентября женщина вновь уезжает в ДНР, хотя в отпуске успела побыть всего две недели.

«Честно говоря, на третий день (после приезда. — RT) я уже начала скучать по своим. Вот сижу сейчас дома — тишина, идиллия, бездельничанье — и думаю: «Ну и зачем я приехала?» У нас там на ППД образовалась очень хорошая команда, мы там нужны. И наверное, там привыкаешь к какому-то адреналину, здесь слишком уже спокойно», — рассказывает пенсионерка.