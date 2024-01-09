«Проведены обыски, идут допросы»: что известно о задержаниях после отключения тепла в Подольске

Замглавы администрации Подольска, начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержаны после аварии на теплотрассе в Подольске, в результате которой в начале января жители микрорайона Климовск остались без отопления и горячей воды. На рабочих местах задержанных прошли обыски, следователи проводят допросы. Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил Владимиру Путину о положении дел в районах, где нарушено электро- и теплоснабжение.

В Подольске прошли задержания по уголовному делу о перебоях с подачей тепла в жилые дома микрорайона Климовск. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области, в рамках расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ) задержаны начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» и гендиректор предприятия.

Кроме того, следственные органы возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ) — его фигурантом стал заместитель главы администрации городского округа Подольск. Его подозревают в том, что, зная о необходимости проверки оборудования для отопительного сезона, а также о наличии его дефектов, он подписал акт проверки готовности к отопительному периоду и выдал ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» паспорт готовности к отопительному сезону.

«В помещениях и на рабочих местах задержанных проведены обыски и выемки, идут допросы», — говорится в сообщении.

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Напомним, что 4 января без теплоснабжения и горячей воды остались жилые дома, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения в микрорайоне Климовск Подольского городского округа. ЧП произошло из-за прорыва теплотрассы в результате неправильной эксплуатации сотрудниками закрытого акционерного общества котельной.

В СК возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В помещениях организации, обслуживающей котельную, прошли обыски.

По оценке губернатора Московской области Андрея Воробьёва, без отопления в Климовске оставались 170 домов.

«Котельная находится в ведении частников — владельцы с нами выходить на связь не захотели и скрылись. Поэтому решать вопрос будем по-другому. Попросим Следственный комитет выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию», — указывал он.

Как отметил в своём Telegram-канале губернатор региона, днём 9 января из 176 домов к отоплению были подключены 86. «Работают более 200 бригад, половина из них — электрики. За каждым домом закреплен отдельный человек с бригадой, который контролирует запуск отопления и электричества», — указал Воробьёв.

Как сообщили RT жители Климовска, по всему городу работают аварийные бригады «Мосэнергосбыта», в том числе и из Москвы. Открыты пункта обогрева, где можно получить пледы и обогреватели, а также переночевать.

В соцсетях жители микрорайона пишут, что приносят работающим на морозе коммунальщикам горячий чай, кофе и выпечку, «варежки, термосы, бутерброды и вкусняшки».

«Герои не носят плащи! Это именно о тех, кто в непростое время сейчас круглосуточно работает над тем, чтобы вернуть нам ресурсы, к которым мы все привыкли», — отметил один из пользователей в соцсетях.

Коммунальщики делают всё возможное, чтобы тепло вернулось во все дома, поэтому не стоит «поднимать панику», заявила RT местная жительница Татьяна Троянова.

«На улице города обошли более 20 бригад: разносили горячий чай, бутерброды. Реально очень много людей, которые приехали из разных округов и хотят нам помочь, работы ведутся круглосуточно. Бригады реально стараются сделать всё, чтобы скорее в этих условиях возобновить подачу тепла. И теперь наша задача — терпеливо ждать решения проблемы, не поднимать панику. Мы видим, что все работают и единственное, что мы можем сделать — отнестись к ним с пониманием и помогать чем можем», — сказала Татьяна.

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6 января председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений подачи тепла в населённых пунктах Подмосковья. По данным ведомства, с подобными проблемами столкнулись жители городских округов Чехов, Солнечногорск, Балашиха, Лобня, Подольск, Химки, а также Люберцы, Раменское и Наро-Фоминск.

«Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются коммунальные аварии, фиксируются многочисленные перебои с электричеством. Без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования», — отмечали в СК.

Накануне вечером в Кремле сообщили, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил Владимиру Путину о положении дел в районах, где нарушено электро- и теплоснабжение. После этого российский лидер дал поручения главе МЧС Александру Куренкову и компании «Россети» продолжать принимать все возможные меры, чтобы людям как можно скорее дали тепло.

Все службы Московской области оперативно включились в работу по восстановлению отопления после аварии, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, работа ведётся в экстренном режиме — и днём, и ночью.

«Ситуация с отоплением решалась весьма оперативно с самого начала, во всех местах, где были аварийные ситуации, все экстренные службы, службы ЖКХ, муниципальные, районные, региональные службы работали в круглосуточном режиме», — сказал он.

Говоря о действиях региональных властей, Песков подчеркнул, что «был приложен максимум из возможных усилий».

«Действительно, в некоторых местах невозможно было ликвидировать последствия сразу. К сожалению, много неудобств, мучений пришлось пережить людям, которые сидели в холоде, без электричества. Разумеется, будут делаться выводы, с тем чтобы в тех местах, где наиболее уязвимая с точки зрения ветхости инфраструктура, чтобы она заранее менялась», — пояснил официальный представитель Кремля.

Песков также выразил надежду на то, что в самое ближайшее время в дома жителей пострадавших районов поступит тепло.