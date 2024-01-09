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Путин принял доклады Воробьёва и Сальдо о перебоях с теплоснабжением

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Президент России Владимир Путин заслушал доклады губернаторов Московской и Херсонской областей Андрея Воробьёва и Владимира Сальдо о перебоях с электро- и теплоснабжением в регионах.
Путин принял доклады Воробьёва и Сальдо о перебоях с теплоснабжением
  • globallookpress.com

Об этом говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора Сальдо рассказал Путину о резком перепаде температур в регионе, который привёл к проблемам с электроснабжением. 

Воробьёв, в свою очередь, рассказал главе государства о ситуации в подмосковных районах, где выявили перебои с отоплением.

По итогам бесед Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и компании «Россети» продолжить принимать все необходимые меры для обеспечения граждан электричеством и теплом.

Ранее стало известно, что в Херсонской области восстановлено энергоснабжение, нарушенное из-за аварии.

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