Путин принял доклады Воробьёва и Сальдо о перебоях с теплоснабжением
- globallookpress.com
Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что в ходе телефонного разговора Сальдо рассказал Путину о резком перепаде температур в регионе, который привёл к проблемам с электроснабжением.
Воробьёв, в свою очередь, рассказал главе государства о ситуации в подмосковных районах, где выявили перебои с отоплением.
По итогам бесед Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и компании «Россети» продолжить принимать все необходимые меры для обеспечения граждан электричеством и теплом.
Ранее стало известно, что в Херсонской области восстановлено энергоснабжение, нарушенное из-за аварии.