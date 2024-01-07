Изъята техническая документация: СК возбудил уголовное дело из-за ограничения подачи тепла в Подольске

Следственный комитет завёл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за ситуации с отоплением в Подольске, где жители микрорайона Климовск остались без тепла. Глава Московской области Андрей Воробьёв заявил, что обратится в СК по вопросу передачи в муниципальное управление частной котельной, в результате неправильной эксплуатации которой произошла авария. По его словам, аварийные бригады активно работают над тем, чтобы подключить здания к теплу как можно быстрее. Он отметил, что в ряде домов отопление уже восстановили.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию с частной котельной в оставшемся без тепла микрорайоне Климовск в Подольске.

«Котельная находится в ведении частников — владельцы с нами выходить на связь не захотели и скрылись. Поэтому решать вопрос будем по-другому», — написал он в Telegram.

По словам Воробьёва, он попросит Следственный комитет выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию.

Утром 7 января глава Подмосковья опубликовал у себя в Telegram-канале сообщение о ситуации с котельной в Климовске — пострадавшем от отсутствия тепла микрорайоне Подольска.

«Владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы», — заявил он. К ликвидации последствий были подключены предприятия из разных округов Подмосковья.

По оценке губернатора, в Климовске насчитывалось 170 домов, которые остались без отопления.

«Уже вторые сутки силы ЖКХ Московской области устраняют эти недочёты, которые были допущены. Работа очень сложная. Большой город остался без тепла. За это время мы смогли из 170 домов запустить 60», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства области.

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По его словам, состояние системы отопления может представить проблему, поскольку трубы и батареи могут быть частично заморожены. В то же время губернатор отметил, что мобилизовано множество аварийных бригад, которые работают над тем, чтобы подключить дома к теплу как можно быстрее.

На время аварийных работ в микрорайоне организовали пункт временного размещения в спортивном центре «Юность», уточнил Воробьёв.

«Всем, кому нужно, раздаём обогреватели, дополнительные пледы, были запросы на продукты, две семьи размещены в муниципальной гостинице», — написал он.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин уточнил, что с учётом нарушения параметров теплоснабжения будет проведён перерасчёт оплаты ЖКУ за отопление.

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«Мы также посчитаем дополнительное потребление за электроэнергию, потому что люди греются электрообогревателями и вынуждены будут из-за этого больше платить. Всё это им компенсируется», — добавил он.

Накануне вечером председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в населённых пунктах Подмосковья.

Как отмечалось в публикации СК, с подобными проблемами столкнулись жители городских округов Чехов, Солнечногорск, Балашиха, Лобня, Подольск, Химки, а также Люберцы, Раменское и Наро-Фоминск.

«Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются коммунальные аварии, фиксируются многочисленные перебои с электричеством. Без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования», — отмечали в СК.

Позднее ГСУ СК России по Московской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту ситуации с теплом в Подольске. Уточнялось, что в помещениях организации, обслуживающей котельную, проводятся обыски, изымается техническая документация, допрашивается руководство.