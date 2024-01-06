Власти сообщили, что тепло подано в 45 многоквартирных домов Подольска

Тепло уже подано в 45 многоквартирных жилых домов Подольска, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Артамонова, к настоящему моменту специалисты локализовали аварии на магистралях, а также обследовали трубопроводы.

«Где необходимо, запускаем прогрев систем тепловыми пушками. Тепло подано в 45 МКД», — говорится в сообщении.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить факты ограничения подачи энергоресурсов в нескольких населённых пунктах Московской области.

Также сообщалось, что режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск.