Власти сообщили, что тепло подано в 45 многоквартирных домов Подольска
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Об этом он написал в Telegram.
По словам Артамонова, к настоящему моменту специалисты локализовали аварии на магистралях, а также обследовали трубопроводы.
«Где необходимо, запускаем прогрев систем тепловыми пушками. Тепло подано в 45 МКД», — говорится в сообщении.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить факты ограничения подачи энергоресурсов в нескольких населённых пунктах Московской области.
Также сообщалось, что режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск.