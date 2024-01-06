RT в Telegram
Подпишись

Власти сообщили, что тепло подано в 45 многоквартирных домов Подольска

Короткая ссылка
Тепло уже подано в 45 многоквартирных жилых домов Подольска, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.
Власти сообщили, что тепло подано в 45 многоквартирных домов Подольска
  • Gettyimages.ru
  • © Sinenkiy

Об этом он написал в Telegram.

По словам Артамонова, к настоящему моменту специалисты локализовали аварии на магистралях, а также обследовали трубопроводы.

«Где необходимо, запускаем прогрев систем тепловыми пушками. Тепло подано в 45 МКД», — говорится в сообщении.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить факты ограничения подачи энергоресурсов в нескольких населённых пунктах Московской области.

Также сообщалось, что режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить