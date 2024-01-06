Бастрыкин поручил проверить факты отключения энергоресурсов в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты отключения энергоресурсов в нескольких населённых пунктах Московской области.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в населённых пунктах Московской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к настоящему моменту проблемы с подключением энергоресурсов наблюдаются в Люберцах, а также в Раменском и Наро-Фоминском городских округах.

Так, по данным СК, температура в жилых помещениях этих городских округов не соответствует нормам. Кроме того, фиксируются перебои с электричеством и коммунальные аварии.

В ведомстве добавили, что сотни жилых домов остаются без отопления и горячей воды.

Ранее режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск.