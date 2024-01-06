RT в Telegram
Подпишись

Режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за отсутствия отопления

Короткая ссылка
RT
Режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск.
Режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за отсутствия отопления
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил глава округа Григорий Артамонов.

«Так как отопление в многоквартирных домах северо-восточной части мкр-на Климовск отсутствует уже продолжительное время, ввели режим ЧС локального характера», — написал он в Telegram.

Он уточнил, что режим ЧС позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы.

Ранее в Московской области прокуратура начала проверку из-за перебоев в предоставлении коммунальных услуг. Прокуроры проверят работу ресурсоснабжающих организаций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить