Режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за отсутствия отопления

Режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск.

Об этом сообщил глава округа Григорий Артамонов.

«Так как отопление в многоквартирных домах северо-восточной части мкр-на Климовск отсутствует уже продолжительное время, ввели режим ЧС локального характера», — написал он в Telegram.

Он уточнил, что режим ЧС позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы.

Ранее в Московской области прокуратура начала проверку из-за перебоев в предоставлении коммунальных услуг. Прокуроры проверят работу ресурсоснабжающих организаций.