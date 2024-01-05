В Подмосковье прокуратура начала проверку из-за перебоев в предоставлении ЖКУ

В Московской области прокуратура начала проверку из-за перебоев в предоставлении коммунальных услуг. Прокуроры проверят работу ресурсоснабжающих организаций.

В том числе будет проверено обеспечение надлежащего технического состояния трансформаторных подстанций и систем отопления.

На данном этапе из-за нарушения правил предоставления коммунальных услуг в адрес руководителей таких организаций внесены представления.

Также прокуратурой контролируются сроки проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения жителям многоквартирных домов.