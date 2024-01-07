В Подмосковье задержали мужчину, применившего гранату в кальянной в Домодедове
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что информация о произошедшем поступила в дежурную часть УМВД России по Домодедову. Очевидец рассказал, что в ходе конфликта в кальянной некий гражданин применил предмет, визуально похожий на гранату.
По горячим следам был задержан ранее судимый мужчина 1980 года рождения. Устанавливаются все обстоятельства и детали произошедшего.
Ранее стало известно, что в результате взрыва, прогремевшего в кальянной в Домодедове, ранения получили три человека.