В Подмосковье задержали мужчину, применившего гранату в кальянной в Домодедове

Сотрудники правоохранительных органов Подмосковья задержали мужчину, которого подозревают в применении предмета, внешне похожего на гранату, в кальянной в Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В сообщении отмечается, что информация о произошедшем поступила в дежурную часть УМВД России по Домодедову. Очевидец рассказал, что в ходе конфликта в кальянной некий гражданин применил предмет, визуально похожий на гранату.

По горячим следам был задержан ранее судимый мужчина 1980 года рождения. Устанавливаются все обстоятельства и детали произошедшего.

Ранее стало известно, что в результате взрыва, прогремевшего в кальянной в Домодедове, ранения получили три человека.