«Начинаем подключение многоквартирных домов»: власти Подольска заявили о стабилизации работы котельной после аварии

В Подольске стабилизирована работа котельной, в результате аварии на которой без отопления и горячей воды остались жители десятков многоквартирных домов. В регионе вводился режим ЧС локального характера, что позволило задействовать дополнительные силы для ликвидации последствий аварии. С перебоями в подаче тепла также столкнулись жители Солнечногорска, где специалисты занимаются устранением проблем.

Глава подмосковного городского округа Подольск Григорий Артамонов заявил, что специалистам удалось стабилизировать работу котельной ЗАО «КСПЗ» после аварии, оставившей без тепла жителей Климовского района.

«Аварийные бригады за ночь ликвидировали обнаруженные прорывы. Сейчас обеспечиваем циркуляцию теплоносителя в сетях и начинаем подключение многоквартирных домов», — говорится в публикации в Telegram-канале Артамонова.

Он также попросил жителей региона обратить особое внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций при запуске отопления. По его словам, в случае повреждения радиаторов отопительной системы специалисты управляющей организации выполнят ремонт или замену.

Ранее Артамонов сообщал о введении режима ЧС локального характера из-за продолжительного отсутствия отопления в многоквартирных домах. По его словам, это решение было принято совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям. Глава округа пояснил, что режим ЧС позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации последствий аварии.

Он также уточнил, что из-за морозов и поломки котельной отопительная система в пострадавшем районе замёрзла и при её запуске возникают прорывы на магистральной линии и в домах. Вместе с тем Артамонов подчеркнул, что специалисты аварийных бригад делают всё, что в их силах, и в максимально короткие сроки устраняют течи.

© Официальный Telegram-канал главы г. о. Подольск Московской области

С перебоями в подаче тепла также столкнулся подмосковный городской округ Солнечногорск. Глава местной администрации Константин Михальков днём 6 января рассказал о ситуации на ряде котельных региона. По его словам, на котельной «Выстрел» растут параметры по подаче тепла и горячей воды. На объекте производился монтаж нового теплообменника.

Позднее он сообщил, что котельная в Ложках работает с пониженными параметрами по отоплению, однако горячая вода подаётся стабильно.

«На месте работают специалисты «Газпром теплоэнерго», привлекли бригаду Мытищинских теплосетей — разбираются с оборудованием, чтобы выйти на нормативную подачу тепла именно на дома, потому что с котельной выходит норматив», — пояснил он.

Михальков также заявил, что специалисты «Россетей» ведут работы на трансформаторной подстанции. По его словам, часть оборудования уже заменена, подстанция в работе. Он уточнил, что потребление энергии сильно возросло и оборудование не выдерживает нагрузки.

Также по теме Тепло пришло в первые 20 домов в Подольске после аварии в котельной Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что тепло пришло в первые 20 домов пострадавшего после аварии в котельной...

О начале подачи тепла в дома в Подольске после аварии в котельной сообщалось вечером 5 января. Пресс-служба правительства Московской области около 21:00 мск сообщила, что на тот момент тепло получали около 20 из 173 домов. Напомним, что об аварии на объекте администрация Подольска сообщила вечером 4 января.

А 5 января прокуратура Московской области объявила о начале проверки исполнения жилищного законодательства в связи с перебоями в предоставлении коммунальных услуг на территории региона.

«Городским и районным прокурорам в рамках надзорных мероприятий поручено оценить деятельность ресурсоснабжающих организаций, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения», — говорилось в сообщении ведомства.

Наряду с этим в прокуратуре заявили о взятии на контроль вопросов восстановления подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения, а также порядка начисления платы за коммунальные услуги с учётом их полученного объёма.