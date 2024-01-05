RT в Telegram
Подпишись

Тепло пришло в первые 20 домов в Подольске после аварии в котельной

Короткая ссылка
Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что тепло пришло в первые 20 домов пострадавшего после аварии в котельной микрорайона Подольска.
Тепло пришло в первые 20 домов в Подольске после аварии в котельной
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.

«Мы запустили один из трёх котлов в ведомственной котельной Климовского патронного завода, где произошла авария в связи с отключением электроснабжения. В 20 из 173 домов уже подали тепло», — указал он.

Отмечается, что в течение полутора часов также будет подключена к блочно-модульной котельной местная больница.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об устранении последствий аварии на электроподстанции «Россетей» в Бескудниковском районе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить