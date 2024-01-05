Тепло пришло в первые 20 домов в Подольске после аварии в котельной

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что тепло пришло в первые 20 домов пострадавшего после аварии в котельной микрорайона Подольска.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.

«Мы запустили один из трёх котлов в ведомственной котельной Климовского патронного завода, где произошла авария в связи с отключением электроснабжения. В 20 из 173 домов уже подали тепло», — указал он.

Отмечается, что в течение полутора часов также будет подключена к блочно-модульной котельной местная больница.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об устранении последствий аварии на электроподстанции «Россетей» в Бескудниковском районе.