СК завёл дело по факту ограничения подачи тепла в подмосковном Подольске
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в заявлении.
Отмечается, что следователи допрашивают руководство организации, обслуживающей котельную, в помещениях компании проводят обыски.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить факты ограничения подачи энергоресурсов в нескольких населённых пунктах Московской области.
Позднее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что второй котёл запущен в микрорайоне Климовск в Подольске, это позволит вернуть отопление в ряд домов.