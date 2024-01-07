СК завёл дело по факту ограничения подачи тепла в подмосковном Подольске

Следователи возбудили уголовное дело по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации в подмосковном Подольске. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в заявлении. Отмечается, что следователи допрашивают руководство организации, обслуживающей котельную, в помещениях компании проводят обыски. Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить факты ограничения подачи энергоресурсов в нескольких населённых пунктах Московской области. Позднее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что второй котёл запущен в микрорайоне Климовск в Подольске, это позволит вернуть отопление в ряд домов.