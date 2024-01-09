Отопление отключили в микрорайоне Космонавтов в Дмитрове из-за аварии

Отопление и горячее водоснабжение отключили в микрорайоне Космонавтов в Дмитрове из-за утечки в котельной. Об этом сообщил глава округа Илья Поночевный.

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Отмечается, что, помимо обнаруженной утечки, существует ещё одна. «Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения. Работает аварийная бригада», — написал Поночевный в соцсети «ВКонтакте». Ранее стало известно, что заместителя главы администрации городского округа Подольск, а также начальника котельной и генерального директора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержали в рамках расследования уголовных дел об аварии с отоплением.