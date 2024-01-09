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Отопление отключили в микрорайоне Космонавтов в Дмитрове из-за аварии

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Отопление и горячее водоснабжение отключили в микрорайоне Космонавтов в Дмитрове из-за утечки в котельной. Об этом сообщил глава округа Илья Поночевный.
Отопление отключили в микрорайоне Космонавтов в Дмитрове из-за аварии
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

Отмечается, что, помимо обнаруженной утечки, существует ещё одна.

«Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения. Работает аварийная бригада», — написал Поночевный в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что заместителя главы администрации городского округа Подольск, а также начальника котельной и генерального директора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержали в рамках расследования уголовных дел об аварии с отоплением.

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