Отопление отключили в микрорайоне Космонавтов в Дмитрове из-за аварии
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Отмечается, что, помимо обнаруженной утечки, существует ещё одна.
«Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения. Работает аварийная бригада», — написал Поночевный в соцсети «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что заместителя главы администрации городского округа Подольск, а также начальника котельной и генерального директора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержали в рамках расследования уголовных дел об аварии с отоплением.