СК: замглавы Подольска задержан по делу об аварии на котельной

Заместитель главы администрации городского округа Подольск, а также начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержаны в рамках расследования уголовных дел об аварии с отоплением.

Отмечается, что чиновника задержали по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

«В помещениях и на рабочих местах задержанных проведены обыски и выемки, идут допросы», — сообщили в СК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что частную котельную в микрорайоне Климовск в Подольске, на которой произошла авария, передадут в муниципалитет.

По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, отопление во всех домах в микрорайоне Климовск в Подольске дадут во вторник, 9 января.