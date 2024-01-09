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СК: замглавы Подольска задержан по делу об аварии на котельной

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Заместитель главы администрации городского округа Подольск, а также начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержаны в рамках расследования уголовных дел об аварии с отоплением.
СК: замглавы Подольска задержан по делу об аварии на котельной
  • РИА Новости

Отмечается, что чиновника задержали по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

«В помещениях и на рабочих местах задержанных проведены обыски и выемки, идут допросы», — сообщили в СК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что частную котельную в микрорайоне Климовск в Подольске, на которой произошла авария, передадут в муниципалитет.

По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, отопление во всех домах в микрорайоне Климовск в Подольске дадут во вторник, 9 января.

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