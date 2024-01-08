Губернатор Воробьёв: частную котельную в Климовске передадут в муниципалитет

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что частную котельную в микрорайоне Климовск в Подольске, на которой произошла авария, передадут в муниципалитет.

Его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Частная котельная, на которой произошла авария, будет передана в муниципалитет», — говорится в сообщении.

По словам Воробьёва, это решение позволит осуществлять эффективный контроль за работой котельной.

Кроме того, власти приняли решение провести перерасчёт за отопление и электроэнергию жильцам пострадавших домов.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить факты ограничения подачи энергоресурсов в нескольких населённых пунктах Московской области.

Позднее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что второй котёл запущен в микрорайоне Климовск в Подольске, это позволит вернуть отопление в ряд домов.