RT в Telegram
Подпишись

Сальдо заявил, что значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии

Короткая ссылка
Значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо заявил, что значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии
  • Gettyimages.ru
  • © chemmoo

«Вследствие аварии на электросетях значительная часть Херсонской области обесточена, могут начаться перебои с мобильной связью и интернетом», — написал он в Telegram.

Сальдо добавил, что специалисты занимаются решением проблемы, электричество уже вернулось в дома части потребителей региона.

Ранее губернатор в эфире херсонского телеканала «Таврия» заявил, что киевский режим стремится помешать строительству мирной жизни в российском регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить