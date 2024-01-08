Сальдо заявил, что значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии

Значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Вследствие аварии на электросетях значительная часть Херсонской области обесточена, могут начаться перебои с мобильной связью и интернетом», — написал он в Telegram.

Сальдо добавил, что специалисты занимаются решением проблемы, электричество уже вернулось в дома части потребителей региона.

Ранее губернатор в эфире херсонского телеканала «Таврия» заявил, что киевский режим стремится помешать строительству мирной жизни в российском регионе.