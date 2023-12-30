Сальдо обвинил Киев в попытке навредить мирной жизни Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире херсонского телеканала «Таврия» заявил, что киевский режим стремится помешать строительству мирной жизни в российском регионе.

«Противник старается помешать установлению и строительству мирной жизни, регулярно, особенно в 15-километровой приднепровской части, обстреливает объекты инфраструктуры, и это вносит свой диссонанс», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он подчеркнул, что вопреки действиям Киева регион успешно развивается и в нём идёт строительство новой социальной инфраструктуры и дорог.

Ранее правительство РФ утвердило госпрограмму восстановления и развития новых регионов России.