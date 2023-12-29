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Кабмин утвердил госпрограмму восстановления и развития новых регионов России

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Государственную программу восстановления, а также социального и экономического развития новых регионов утвердило правительство России. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Кабмин утвердил госпрограмму восстановления и развития новых регионов России
  • РИА Новости

В сообщении указывается, что основными целями госпрограммы являются восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также развитие социальной сферы и создание благоприятного инвестиционного климата.

Помимо этого, госпрограмма предусматривает достижение ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областями к 2030 году среднероссийских показателей качества жизни.

Ранее президент России Владимир Путин установил переходный период в сфере пожарной безопасности в новых регионах.

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