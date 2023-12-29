Кабмин утвердил госпрограмму восстановления и развития новых регионов России
- РИА Новости
В сообщении указывается, что основными целями госпрограммы являются восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также развитие социальной сферы и создание благоприятного инвестиционного климата.
Помимо этого, госпрограмма предусматривает достижение ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областями к 2030 году среднероссийских показателей качества жизни.
Ранее президент России Владимир Путин установил переходный период в сфере пожарной безопасности в новых регионах.