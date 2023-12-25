Путин установил переходный период в сфере пожарной безопасности в новых регионах

Новые регионы России при обеспечении пожарной безопасности смогут ориентироваться на нормы, действовавшие на их территории ранее. Закон, устанавливающий переходный период в новых регионах, подписал глава государства Владимир Путин.

Как следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа, переходный период в новых регионах России будет действовать до 1 января 2028 года.

Закон разрешает применять в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях требования пожарной безопасности, которые действовали до вступления указанных регионов в состав России.

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев рассказал об интеграции новых регионов в российский агропромышленный комплекс.