RT в Telegram
Подпишись

Патрушев рассказал об интеграции новых регионов в российский АПК

Короткая ссылка
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев рассказал, как проходит интеграция новых регионов в отечественный агропромышленный комплекс.

В беседе с сайтом kp.ru он отметил, что только в 2023 году на развитие АПК новых территорий из федерального бюджета предусмотрено 4,36 млрд рублей.

«Средства в том числе идут на поддержку агротехнологических работ, предприятий хлебопекарной промышленности, стимулирование производства картофеля и овощей, молока. Предоставляется адресная помощь предприятиям отрасли для сохранения рабочих мест, а также льготные короткие кредиты по ставке до 3% годовых», — сообщил министр.

По его словам, в регионы поступают и средства производства, племенной материал и ветпрепараты.

«Проводится обучение местных специалистов современным методам разведения и содержания животных, оказываются различные консультационные услуги. Кроме того, активную работу на новых территориях ведут наши подведомственные организации и институты развития», — сказал Патрушев.

Он добавил, что в целом на новых территориях в магазинах доступны те же товары, что и в других субъектах.

Ранее Патрушев рассказал, что в 2023 году отечественная агропромышленность собрала один из крупнейших урожаев, который сможет обеспечить и потребности внутреннего рынка, и экспортные запросы стран-партнёров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить