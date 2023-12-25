Патрушев рассказал об интеграции новых регионов в российский АПК

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев рассказал, как проходит интеграция новых регионов в отечественный агропромышленный комплекс.

В беседе с сайтом kp.ru он отметил, что только в 2023 году на развитие АПК новых территорий из федерального бюджета предусмотрено 4,36 млрд рублей.

«Средства в том числе идут на поддержку агротехнологических работ, предприятий хлебопекарной промышленности, стимулирование производства картофеля и овощей, молока. Предоставляется адресная помощь предприятиям отрасли для сохранения рабочих мест, а также льготные короткие кредиты по ставке до 3% годовых», — сообщил министр.

По его словам, в регионы поступают и средства производства, племенной материал и ветпрепараты.

«Проводится обучение местных специалистов современным методам разведения и содержания животных, оказываются различные консультационные услуги. Кроме того, активную работу на новых территориях ведут наши подведомственные организации и институты развития», — сказал Патрушев.

Он добавил, что в целом на новых территориях в магазинах доступны те же товары, что и в других субъектах.

Ранее Патрушев рассказал, что в 2023 году отечественная агропромышленность собрала один из крупнейших урожаев, который сможет обеспечить и потребности внутреннего рынка, и экспортные запросы стран-партнёров.