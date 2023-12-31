«Непривычное в жизни создаёт эффект её удлинения»: психолог дал советы празднующим Новый год в новой обстановке

Когда человеку говорят, что должен быть план на год или на любой другой период, — это обман, заявил в интервью RT клинический психолог, кандидат психологических наук, писатель, HR-директор Школы стартапов Skolkovo Михаил Хорс. По его словам, важно придерживаться взрослой позиции и допускать, что следующий год не может быть полностью таким, каким мы его себе представляем. Важно почаще напоминать себе, что по-другому, чем хочется, — не значит плохо, подчеркнул эксперт. Также он дал советы тем, кто планирует отмечать Новый год в одиночестве: по его мнению, из этого тоже можно извлечь пользу.

— Михаил Анатольевич, какие советы вы могли бы дать людям, которые по разным обстоятельствам планируют встречать Новый год вдали от дома, в непривычной, возможно, в кардинально другой обстановке?

— Пользуйтесь этой обстановкой. Всё новое и непривычное в нашей жизни создаёт эффект её удлинения. Это тот эффект, когда мы, например, едем в отпуск и первый день кажется нереально долгим. Всё, что привычно, наша психика немножко обесценивает, уровень внимания понижается: мы невнимательны к мелочам, событиям, внешним признакам. И наоборот, новизна создаёт повышающееся внимание, и мы впитываем больше информации. Надо себе сказать, что в этот раз всё по-другому, не так, как я привык, но это не значит плохо, надо пользоваться этим.

— Предновогодняя суета, мишура, подарки, счастливые люди на улицах. Влияет ли это на эмоциональное состояние одиночек?

— Если у них подавленное эмоциональное состояние, то да, чужое счастье может усилить его. Очень важно понять, что одиночество — это обстоятельство жизни, а не эмоциональное состояние. У многих людей это перепутано. Они говорят: «Я нахожусь в одиночестве», таким образом называя страдания, которые они испытывают. На самом деле одиночество — это обстоятельство, а реакция на него (например, подавленность, грусть) — это эмоциональное состояние. И оно является следствием оценки одиночества как чего-то плохого. Что будет, если эту оценку подвергнуть критическому осмыслению и спросить, почему одиночество — это плохо? Большинство людей ответит так: «Одиночество — это плохо, потому что когда я одинок, то чувствую себя плохо». Но эта логика ошибочна.

Есть много людей, которые в состоянии одиночества довольно ресурсны: им весело, легко, комфортно просто потому, что им с детства не говорили, что они обязаны быть с кем-то всё время, при ком-то, найти свою половинку. Этот подход, согласно которому надо найти свою половинку, подразумевает, что человек неполный, нецельный. Естественно, если с детства это гвоздём вбивать человеку как социальную программу, тогда он будет чувствовать себя в одиночестве болезненно. Значит, надо работать и задавать себе вопрос: «Почему без друзей, без партнёра, без супруги или мужа, почему я сам по себе не ценен?»

— Для человека, который публично погружается в предновогоднюю суету, чтобы быть «таким, как все», а приходя в пустой дом, снова погружается в депрессивное состояние, опасен ли такой самообман?

— Да, сама попытка быть как все — это попытка не быть собой, а значит, негатив по отношению к себе. Побудь собой. Сейчас у тебя пустой дом, но это ты, это твоя жизнь. Она не плохая, она просто сейчас такая, и чем быстрее ты начнёшь опираться на неё, не отрицать её, чем быстрее ты себя спросишь: «А что я могу сделать для того, чтобы она была другой, такой, какая мне нравится?», тем быстрее это изменится.

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И наоборот, если вы говорите: «Я не должен быть одиноким, у меня не должно быть одиночества дома, пустой квартиры», то это отрицание этой части жизни, в которую ты попал сейчас. Но зачем? Вот сейчас такой период жизни: он не хороший, не плохой, он просто кризисный, например. Признай, наконец, что в жизни любого человека может быть и такой тоже кризис, а ты человек. Вот так у тебя сейчас вышло. Значит, приготовь праздничный ужин только для себя, подари сам себе подарок, пока у тебя, кроме себя самого, нет никого, выжми из этой ситуации всё что можно.

— По каким психологическим причинам люди бойкотируют празднование?

— Одна из причин — приближение к смерти. Каждый год — это не только приобретение чего-то, но это и потеря времени. Мы, конечно, можем в этот год вложиться, чтобы получить многие достижения, но мы понимаем, что жизнь проходит, и эти рубежные праздники, такие как Новый год, день рождения, которые отсчитывают, они об этом говорят. Поэтому люди зачастую так ведут себя: «Ой, не хочу ничего праздновать, не хочу себе напоминать, что жизнь проходит». Но это опять же страх смерти, страх старости, причём выходящий за грани разумного. Каждый человек не хочет стареть и умирать, но, если это приводит к снижению социальной активности, это признак того, что этот естественный страх иногда переходит на новую, более хроническую стадию. На это хорошо бы обратить внимание и самому, и родственникам, а лучше посетить специалиста.

— Как человеку, который уже много лет одинок, запрограммировать себя или дать себе надежду на то, что с наступлением Нового года и в его жизни всё изменится?

— Сама фраза, что в новом году всё изменится, инфантильная, потому что всё измениться не может. Что-то изменится в какой-то степени или в какую-то сторону. Часть изменится в ту сторону, в которую хочется, часть — в ту сторону, в которую не хочется, но не всё, чего нам хочется, есть хорошо, и наоборот.

Важно себе почаще напоминать, что по-другому, чем хочется, — не значит плохо. Если человек находится длительное время в одиночестве, то у меня возникает вопрос: «А зачем тебе что-то менять?» Если ты давно живёшь, тебя явно всё устраивает. Если ты уже три года в одиночестве, значит, у тебя есть не только страдания, связанные с этим, но и вполне очевидная выгода, и может быть, ты так живёшь потому, что тебе на самом деле так выгодно. Просто признай, что это твой выбор: «Я так хочу на самом деле».

Кстати, люди, которые говорят, что они постоянно одни, зачастую обесценивают тот уровень общения, который у них есть. То есть им хочется всего: чтобы куча друзей, общение, близкие люди, дети, внуки, но этого (на том уровне, что им хочется) нет. Но, например, есть соседка, с которой они болтают и вполне приятно проводят время. У людей зачастую такое мнение, что раз нет всего, что я запланировал, значит, у меня вообще ничего нет. И они это вполне себе приятное общение с соседкой обесценивают. Но если вы десять минут в день общаетесь и вам приятно, то важно знать, что у вас есть что-то общее. Слово «общение» от слова «общее» происходит. Полного одиночества не бывает, зачастую люди отсекают свои возможности на общение, на общность с кем-то просто потому, что эта общность не настолько глубинная.

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— А что если расставание с близким человеком произошло накануне праздника? Какие советы даст психолог?

— Обязывать себя праздновать, если душа не лежит, не стоит. Надо дать себе какое-то время погоревать. Это тоже такой период жизни, он полезный — пройти через потери... Да, так вышло, потерял близкого, расстался. Горе — это нормальная часть жизни. Попытка от неё сбежать в итоге приводит к тому, что это горе не прожито до конца, не проработано психикой, личностью, и оно может психосоматически оказывать влияние на здоровье человека. Есть техника безопасности: если человек горюет больше трёх месяцев без динамики на улучшение — ему нужна профессиональная помощь. Горевание может и год продлиться, но важно, чтобы была динамика на улучшение.

— Как не вогнать себя в депрессию в этот период? Как блокировать мысли, заставляющие концентрироваться на негативе?

— Это самый распространённый подход — блокировать эти мысли. В итоге люди начинают пьянствовать, входят в различные зависимости: сериальные, игровые, компьютерные... Чтобы не уйти в эту депрессию, важно себе разрешить в этой депрессии находиться. Попытка сразу из неё вырваться и никак в ней не находиться идёт от отрицания боли. Сейчас век гедонизма, когда всё больше людей считают, что они рождены для счастья, а боль — это что-то, что нужно срочно изжить и нельзя допустить. Депрессия — это боль. Откуда депрессия вообще появляется? Появляется какое-то страдание в рамках одиночества, потом у человека есть нарратив, что этого ни в коем случае нельзя допустить, потому что он не должен страдать, он рождён для счастья, и он требует от себя срочно от этой боли, от этого страдания избавиться. Не получается! Потому что он человек и не может щелчком пальца отменить своё эмоциональное состояние, и дальше у него появляются претензии к себе. И вот он уже не просто в унынии, но и считает себя слабым, слабохарактерным и так далее.

Разрешаем себе состояние: я не обязан, щёлкнув пальцем, изменить своё состояние, потому что я живой человек, мне может быть больно какое-то время. И боль — это не плохо, это вообще показатель моей живости. Изменение отношения к своему болезненному состоянию приводит к тому, что мы себя не накручиваем этой многоэтажностью.

— Как избавиться от мыслей, что со мной что-то не так?

— Это можно сделать самостоятельно. Для этого себе нужно задать вопрос: «Не так — это как?» Потому что эта фраза не закончена, у неё должно быть продолжение. Не так, как тебе блогер сказал? Не так, как ты видишь у других? Ну, так и ты другой человек. Ты — уникальная личность, другого такого нет, конечно, с тобой что-то периодически в жизни будет не так, как у других. Или не так, как ты себе нафантазировал. Первое — узнать не так, как? А второе — задать себе вопросы: «А почему плохо, если со мной что-то не так, как я себе планировал? Или не так, как у моих друзей? Почему всё это плохо?»

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— Как правильно подводить итоги года? И необходимо ли их подводить, если, на первый взгляд, год был неудачным?

— Итоги года необязательно должны быть позитивными. Они могут быть разными, просто большинство людей совершают ошибку, считая, что «позитивно» и то, как они планировали, — это одно и то же, а это не так. Это просто так, как я планировал, или по-другому, чем я планировал. Когда мы отвязываем это «позитивно — хорошо» от «как я планировал», мы становимся гораздо более жизнеспособными. Да, мы подводим итоги года, да, мы говорим: «Что-то в этом году было, как я хочу, что-то — по-другому, но это не плохо, это направление для моего дальнейшего роста, развития, для приложения моих усилий, и тогда мы гораздо более эффективны в жизни, успешны, добиваемся большего. Если же мы делим год на «плохое» и «хорошее», то в итоге мы демотивируем себя тем, что были негативные итоги года и отрицательные эмоции, которые мы испытываем, у нас забирают ресурс, который нам нужен для того, чтобы делать мир, свою жизнь, следующий год более таким, как мы хотим.

При подведении итогов предыдущего года очень часто люди достают свой план, который писали в конце прошлого года, и смотрят, что удалось реализовать, что не удалось, и зачастую они совершат следующую ошибку: что если в какой-то мере им не удалось реализовать то, чего они хотели, то они обесценивают то, что всё-таки удалось. Например, они выполнили план на 10% и говорят: «Значит, я вообще не добился того, чего я хотел». И они эти 10% из-под себя выбивают, забывая, что план — это фантазия, предположение, что можно за этот срок выполнить, добиться этих достижений, а реальность такова, что за этот срок можно выполнить только 10% от того, что ты хотел, и это факт, обопрись на этот факт, встань на эту ступеньку и понимай, что на следующий год стоит запланировать что-то поменьше, реалистичнее, даже если очень хочется стать космонавтом и улететь на Луну с мешком золота под мышкой.

АГН «Москва»

© Сергей Киселев

— Должен ли быть «план» на следующий год? Карты желаний и визуализация себя в будущем работают?

— Когда нам говорят, что должен быть план на год или на любой другой период, — нам врут. Можно жить без плана, и это нормально, но обычно считается, что план повышает эффективность. Почему важно понимать, что можно жить без плана? Потому что, если мы себе говорим, что у меня обязательно должен быть план, но вот так вышло, забегались, забыли, не успели, не смогли, сил не нашли, чтобы его написать, мы начинаем себя корить за это, поэтому можно без плана, но лучше с планом. Карты, визуализации и так далее в какой-то мере работают, и тем лучше они работают, чем больше мы прикладываем сил для того, чтобы они сработали. К сожалению, много людей считают, что составленная карта желаний, повешенная на холодильник, — это всё, что нужно. Взрослые люди допускают наличие волшебных сил, которые им помогут, но они знают, что везёт тем, кто везёт, поэтому они пашут, прикладывают усилия для реализации своих планов, и у таких людей обычно получается больше. Но даже если в какой-то конкретный год так не получилось, значит, такой сценарий тоже важно иметь у себя в голове, что вот мой план — это всего лишь фантазия, как может быть, но я понимаю, что может быть и по-другому. На будущее лучше иметь три вида планов: первый — максимум, второй — минимум и третий — допускаем, что произойдёт что-то, что сейчас предвидеть не можем. Тогда если эта штука происходит, если «чёрный лебедь» прилетает, то нам гораздо легче и спокойнее живётся и у нас больше ресурсов, чтобы с этим «чёрным кризисным лебедем» как-то справляться.

— Наступающий год — високосный, как относиться людям, которые восприимчивы к символизму? Как настроить себя на то, что хорошее в новом году обязательно будет?

— Не бывает хорошего или плохого. Важно встать во взрослую позицию и сказать: «Да, следующий год может быть такой, как я хочу, но, скорее всего, он в чём-то будет другим, он никогда не может быть полностью таким, каким я хочу, или полностью не таким, как я хочу. И всё это не хорошо и не плохо, поэтому как будет точно — я посмотрю. Я не могу предвидеть будущее». И тогда мы адаптивны: происходит что-то неожиданное, а мы с этим взаимодействуем и используем себе на благо.

