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Психолог Соловьёва связала нежелание отмечать Новый год со стрессом

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Психолог Елена Соловьёва прокомментировала нежелание некоторых людей отмечать Новый год. Специалист считает, что это связано со стрессом.
Психолог Соловьёва связала нежелание отмечать Новый год со стрессом
  • Gettyimages.ru

«Когда человек говорит: «У меня нет энергии, чтобы праздновать, мне хочется лежать и больше мне ничего не хочется», это говорит о том, что человек просто дико застрессован, он максимально устал», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению Соловьёвой, каждый второй житель страны отслеживает в себе ощущение, что он к концу года максимально ускоряется.

«Нам хочется что-то доделать в делах, в вопросах. Так бывает, что всевозможные не очень приятные ситуации тоже почему-то случаются именно в конце года», — заключила психолог.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина порекомендовала привнести в рабочую атмосферу элементы, которые помогут не забывать о предстоящем празднике.

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