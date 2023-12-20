Психолог Соловьёва связала нежелание отмечать Новый год со стрессом

Психолог Елена Соловьёва прокомментировала нежелание некоторых людей отмечать Новый год. Специалист считает, что это связано со стрессом.

«Когда человек говорит: «У меня нет энергии, чтобы праздновать, мне хочется лежать и больше мне ничего не хочется», это говорит о том, что человек просто дико застрессован, он максимально устал», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению Соловьёвой, каждый второй житель страны отслеживает в себе ощущение, что он к концу года максимально ускоряется.

«Нам хочется что-то доделать в делах, в вопросах. Так бывает, что всевозможные не очень приятные ситуации тоже почему-то случаются именно в конце года», — заключила психолог.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина порекомендовала привнести в рабочую атмосферу элементы, которые помогут не забывать о предстоящем празднике.