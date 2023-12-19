Психолог Игонина посоветовала создать праздничную атмосферу в офисе

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина порекомендовала привнести в рабочую атмосферу элементы, которые помогут не забывать о предстоящем празднике.

«Поставьте на стол маленькую ёлочку, на заставку компьютера — новогоднюю тему, а на смартфон — рождественский рингтон», — сказала специалист в беседе с РИАМО.

Офис она посоветовала украсить гирляндами и мишурой, а в чай или кофе добавлять корицу, имбирь и мандариновое варенье для создания праздничного настроения. И главное — устраивать перерывы даже в самые напряжённые дни.

Всё это поможет мозгу перезагрузиться, резюмировала Игонина.

Ранее психолог, директор Центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.