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Психолог Игонина посоветовала создать праздничную атмосферу в офисе

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Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина порекомендовала привнести в рабочую атмосферу элементы, которые помогут не забывать о предстоящем празднике.
Психолог Игонина посоветовала создать праздничную атмосферу в офисе
  • Gettyimages.ru

«Поставьте на стол маленькую ёлочку, на заставку компьютера — новогоднюю тему, а на смартфон — рождественский рингтон», — сказала специалист в беседе с РИАМО.

Офис она посоветовала украсить гирляндами и мишурой, а в чай или кофе добавлять корицу, имбирь и мандариновое варенье для создания праздничного настроения. И главное — устраивать перерывы даже в самые напряжённые дни.

Всё это поможет мозгу перезагрузиться, резюмировала Игонина.

Ранее психолог, директор Центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.

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