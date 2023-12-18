Готовился по заданию украинских террористов: в Ижевске предотвращён теракт в отношении руководителя предприятия ОПК

Гражданин России 1990 года рождения, который вёл подготовку к теракту по заданию украинской террористической организации, задержан в Ижевске. По данным ФСБ, злоумышленник изготовил СВУ для атаки на одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртской Республики. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Приготовление к террористическому акту» и «Участие в деятельности террористической организации».

В Ижевске предотвращён теракт в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведённых мероприятий в городе Ижевске задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший по заданию украинской террористической организации подготовку теракта с использованием самодельного взрывного устройства в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртской Республики», — говорится в сообщении.

Силовики изъяли у злоумышленника компоненты для изготовления СВУ и взрывчатые вещества, а также средства связи, содержащие переписку с украинскими координаторами преступной деятельности.

Возбужденно уголовное дело по статьям УК РФ «Приготовление к террористическому акту» и «Участие в деятельности террористической организации».

Псковская область

Сотрудники управления ФСБ по Псковской области совместно с пограничниками задержали в Себежском районе уроженца Республики Крым, подозреваемого в государственной измене в форме оказания иной помощи иностранному государству, сообщает пресс-служба ведомства.

Задержанный производил фото- и видеосъёмку личного состава, военной техники и позиций подразделений Вооружённых сил РФ в августе — декабре 2022 года. К тому же он с помощью специального программного обеспечения определил координаты расположения техники и личного состава.

«Данные сведения передал Вооружённым силам Украины и Службе безопасности Украины, тем самым оказал иную помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — отметили в ФСБ.

ДНР

18 декабря управление ФСБ по Донецкой Народной Республике сообщило об обнаружении тайника СБУ и схрона с оружием националистов.

Так, в Волновахском районе ДНР силовики и сотрудники органов военной контрразведки обнаружили тайник с секретной документацией СБУ с планами об эвакуации перед началом СВО. При этом в ходе изучения документов были получены сведения о лицах, причастных к деятельности украинских спецслужб.

Также на russian.rt.com В Волновахском районе: в ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ

Наряду с этим в городском округе Дебальцево был найден схрон с огнестрельным оружием, принадлежащим одному из украинских неонацистских вооружённых формирований. Из него изъяли 47 автоматов Калашникова и два модернизированных пулемёта Калашникова.

Крым

На прошлой неделе в ФСБ сообщили, что в Крыму пресечена активность разветвлённой сети агентов украинских спецслужб, действовавших на полуострове в 2023 году под руководством западных кураторов и готовивших теракты.

Были задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путей, подрывам газопроводов и транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим Минобороны РФ, принимающим участие в СВО.

Силовики обнаружили 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых изъяли 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ.

Целями посягательств украинских агентов были глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царёв.

При этом они также готовили 14 диверсионно-террористических актов, в числе которых подрывы шести участков железнодорожного полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трёх электроподстанций и трёх автотранспортных средств.