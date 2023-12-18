В Волновахском районе: в ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ
ФСБ: В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ
В Волновахском районе ДНР обнаружен тайник с секретной документацией СБУ с планами об эвакуации перед началом СВО, сообщили в управлении ФСБ по ДНР.
Тайник был найден благодаря совместной работе регионального отделения ФСБ и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота.
«В ходе изучения документов получены сведения о лицах, в том числе причастных к деятельности украинских спецслужб. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по проверке полученной информации», — говорится в сообщении.
Кроме того, ещё один схрон с огнестрельным оружием, принадлежащим одному из украинских неонацистких вооружённых формирований, был обнаружен в городском округе Дебальцево.
Силовиками найдены и изъяты 47 автоматов Калашникова и два модернизированных пулемёта Калашникова.
Краснолиманское направление
Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по опорному пункту и скоплению живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
В свою очередь, инженер с позывным «Орёл» рассказал о подготовке, предшествующей вылету истребителя Су-34 на выполнение боевой задачи.
«Наша задача подготовить самолёт к боевому вылету, выпустить его, а по возвращении самолёта его встретить, закатить и начинать подготовку. То есть заправка спецжидкостями, спецсредствами, газами. Подвески и полная подготовка и осмотр самолёта», — сказал он.
- Боевая работа Су-34 с применением УМПК
Купянское направление
На Купянском направлении экипажи БМП-3 танковой армии и гранатомётчики 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожили боевую технику и позиции ВСУ.
Как сообщили в Минобороны РФ, экипажи боевых машин пехоты БМП-3 в составе штурмовой группы гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили две боевые бронированные машины и живую силу ВСУ.
«Разведка доложила о выдвижении противника в направлении наших позиций. Нами был открыт огонь. Враг, в свою очередь, начал вести ответный огонь. Тогда наши экипажи совершили противоогневой манёвр. Мы грамотно выбрали огневую позицию, которая позволила наводчикам-операторам поразить намеченные цели», — сказал командир экипажа с позывным «Байкал».
В свою очередь, расчёты 30-мм автоматических станковых гранатомётов АГС-17 «Пламя» мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» поразили блиндажи и военную технику противника, которую прятали в посадках и среди полуразрушенных зданий.
«Для поражения цели мы использовали термобарические боеприпасы. После выполнения задания подразделение покинуло позицию», — отметил командир взвода с позывным «Акела».
Артёмовское направление
На Артёмовском направлении соединения и воинские части ВДВ из состава Южной группировки войск уничтожили боевую технику и живую силу украинских войск.
Так, в районе Андреевки расчётами разведывательных беспилотников российских десантников были обнаружены два замаскированных самоходных орудия и танк ВСУ, для их уничтожения было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы «Ланцет».
«Профессионально и грамотно управляя барражирующими боеприпасами, операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Наряду с этим расчётом FPV-дрона поражён блиндаж и окопы с украинскими военнослужащими. В результате прямого попадания были уничтожены трое солдат ВСУ и их укрытие.
Кроме того, штурмовые подразделения Ивановских десантников овладели укреплённым опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артёмовска.
«Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен», — подчеркнули в оборонном ведомстве.
- Штурм опорника ВСУ подразделениями ВДВ на Артёмовском направлении