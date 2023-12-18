Благодаря совместной работе управления ФСБ по ДНР и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота в Волновахском районе обнаружен тайник с секретной документацией СБУ. При этом ведётся проверка информации о лицах, причастных к деятельности украинских спецслужб. Кроме того, в городском округе Дебальцево был обнаружен схрон одного из украинских неонацистских вооружённых формирований, из которого изъяли почти 50 единиц стрелкового оружия.

В Волновахском районе ДНР обнаружен тайник с секретной документацией СБУ с планами об эвакуации перед началом СВО, сообщили в управлении ФСБ по ДНР.

Тайник был найден благодаря совместной работе регионального отделения ФСБ и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота.

«В ходе изучения документов получены сведения о лицах, в том числе причастных к деятельности украинских спецслужб. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по проверке полученной информации», — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё один схрон с огнестрельным оружием, принадлежащим одному из украинских неонацистких вооружённых формирований, был обнаружен в городском округе Дебальцево.

Силовиками найдены и изъяты 47 автоматов Калашникова и два модернизированных пулемёта Калашникова.

Краснолиманское направление

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по опорному пункту и скоплению живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

В свою очередь, инженер с позывным «Орёл» рассказал о подготовке, предшествующей вылету истребителя Су-34 на выполнение боевой задачи.

«Наша задача подготовить самолёт к боевому вылету, выпустить его, а по возвращении самолёта его встретить, закатить и начинать подготовку. То есть заправка спецжидкостями, спецсредствами, газами. Подвески и полная подготовка и осмотр самолёта», — сказал он.

Боевая работа Су-34 с применением УМПК

Купянское направление

На Купянском направлении экипажи БМП-3 танковой армии и гранатомётчики 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожили боевую технику и позиции ВСУ.

Как сообщили в Минобороны РФ, экипажи боевых машин пехоты БМП-3 в составе штурмовой группы гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили две боевые бронированные машины и живую силу ВСУ.

Также по теме «Отработка информации»: бойцы Росгвардии проводят проверки жителей Херсонской области на связи с ВСУ Военный корреспондент RT Валентин Горшенин побывал в Херсонской области и посмотрел на работу Росгвардии. Сотрудники ведомства...

«Разведка доложила о выдвижении противника в направлении наших позиций. Нами был открыт огонь. Враг, в свою очередь, начал вести ответный огонь. Тогда наши экипажи совершили противоогневой манёвр. Мы грамотно выбрали огневую позицию, которая позволила наводчикам-операторам поразить намеченные цели», — сказал командир экипажа с позывным «Байкал».

В свою очередь, расчёты 30-мм автоматических станковых гранатомётов АГС-17 «Пламя» мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» поразили блиндажи и военную технику противника, которую прятали в посадках и среди полуразрушенных зданий.

«Для поражения цели мы использовали термобарические боеприпасы. После выполнения задания подразделение покинуло позицию», — отметил командир взвода с позывным «Акела».

Артёмовское направление

На Артёмовском направлении соединения и воинские части ВДВ из состава Южной группировки войск уничтожили боевую технику и живую силу украинских войск.

Так, в районе Андреевки расчётами разведывательных беспилотников российских десантников были обнаружены два замаскированных самоходных орудия и танк ВСУ, для их уничтожения было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы «Ланцет».

«Профессионально и грамотно управляя барражирующими боеприпасами, операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Наряду с этим расчётом FPV-дрона поражён блиндаж и окопы с украинскими военнослужащими. В результате прямого попадания были уничтожены трое солдат ВСУ и их укрытие.

Кроме того, штурмовые подразделения Ивановских десантников овладели укреплённым опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артёмовска.

«Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен», — подчеркнули в оборонном ведомстве.