Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Краснолиманском направлении
«Экипажи... Су-34... нанесли удар по опорному пункту и скоплению живой силы противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
По данным министерства, силы ВСУ подверглись бомбардировке авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), так что удары наносились вне зоны работы украинских сил ПВО.
Разведка подтвердила поражение всех целей.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении склада боеприпасов украинских военных под Херсоном.