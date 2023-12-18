Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Краснолиманском направлении

В Министерстве обороны России заявили, что российские экипажи бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и военным ВСУ на Краснолиманском направлении.

«Экипажи... Су-34... нанесли удар по опорному пункту и скоплению живой силы противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

По данным министерства, силы ВСУ подверглись бомбардировке авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), так что удары наносились вне зоны работы украинских сил ПВО.

Разведка подтвердила поражение всех целей.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении склада боеприпасов украинских военных под Херсоном.