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Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Краснолиманском направлении

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В Министерстве обороны России заявили, что российские экипажи бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и военным ВСУ на Краснолиманском направлении.

«Экипажи... Су-34... нанесли удар по опорному пункту и скоплению живой силы противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

По данным министерства, силы ВСУ подверглись бомбардировке авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), так что удары наносились вне зоны работы украинских сил ПВО.

Разведка подтвердила поражение всех целей.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении склада боеприпасов украинских военных под Херсоном.

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