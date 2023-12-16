МО России заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ под Херсоном
Ударами российской авиации и артиллерии уничтожен склад боеприпасов украинских войск в Херсонской области, говорится в сводке Минобороны России.
- РИА Новости
«На Херсонском направлении... потери противника составили до 65 военнослужащих и семь автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов», — отмечается в сводке ведомства.
Кроме того, ВКС России сбили украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области.
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