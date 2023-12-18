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В ДНР нашли тайник с секретной документацией СБУ

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В управлении ФСБ по ДНР заявили об обнаружении тайника с секретной документаций СБУ в Волновахском районе Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что тайник был найден благодаря совместной работе регионального отделения ФСБ и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота.

«Обнаружен тайник с секретной документацией СБУ, планируемый к эвакуации перед началом СВО», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в ходе изучения документов получены сведения о лицах, в том числе причастных к работе спецслужб Украины.

Ранее сообщалось об обнаружении в печи дома в Запорожской области гранатомёта и почти 16 тыс. патронов.

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