В ДНР нашли тайник с секретной документацией СБУ

В управлении ФСБ по ДНР заявили об обнаружении тайника с секретной документаций СБУ в Волновахском районе Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что тайник был найден благодаря совместной работе регионального отделения ФСБ и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота.

«Обнаружен тайник с секретной документацией СБУ, планируемый к эвакуации перед началом СВО», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в ходе изучения документов получены сведения о лицах, в том числе причастных к работе спецслужб Украины.

Ранее сообщалось об обнаружении в печи дома в Запорожской области гранатомёта и почти 16 тыс. патронов.