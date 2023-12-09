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Гранатомёт и почти 16 тысяч патронов нашли в печи заброшенного дома в Запорожье

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Сотрудники правоохранительных органов Запорожской области в ходе рейда в Мелитопольском районе обнаружили гранатомёт и почти 16 тыс. патронов. Оружие и боеприпасы хранились в печи заброшенного дома.
Гранатомёт и почти 16 тысяч патронов нашли в печи заброшенного дома в Запорожье
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе МВД России, выйти на схрон правоохранителям помогла служебная собака. В тайнике нашли ручной противотанковый гранатомёт РПГ-27 и патроны от автоматического оружия калибра 5,45 мм.

«Правоохранители оцепили место обнаружения тайника и изъяли его содержимое. Проводится проверка», — указывается в сообщении.

Стоит отметить, что это уже не первая подобная находка в Запорожье. В конце ноября тайник с оружием обнаружили на молочно-товарной ферме.

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