На молочно-товарной ферме в Запорожской области нашли тайник с вооружением
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Полиция и сотрудники ФСБ с кинологическим расчётом обследовали заброшенные помещения и обнаружили замаскированный тайник. Там находилось два деревянных футляра с предметами, которые похожи на противотанковые ракетные комплексы.
«Опасные находки были обследованы и вывезены взрывотехниками ОМОН Росгвардии на экспертизу», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что спецслужбы ДНР обнаружили под Донецком тайник с гранатомётами для украинских диверсантов.