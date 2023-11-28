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На молочно-товарной ферме в Запорожской области нашли тайник с вооружением

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Сотрудники отдела по противодействию экстремизму Временного управления МВД России в Запорожской области обнаружили на территории молочно-товарной фермы в селе Спасском вооружение, сообщил Telegram-канал «МВД МЕДИА».
На молочно-товарной ферме в Запорожской области нашли тайник с вооружением
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Полиция и сотрудники ФСБ с кинологическим расчётом обследовали заброшенные помещения и обнаружили замаскированный тайник. Там находилось два деревянных футляра с предметами, которые похожи на противотанковые ракетные комплексы.

«Опасные находки были обследованы и вывезены взрывотехниками ОМОН Росгвардии на экспертизу», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что спецслужбы ДНР обнаружили под Донецком тайник с гранатомётами для украинских диверсантов.

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