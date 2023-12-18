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РСЗО «Ураган» ВС России уничтожили опорник ВСУ на Краснолиманском направлении

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В Минобороны России заявили, что российские расчёты реактивных систем залпового огня «Ураган» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

«Заняв огневую позицию, военнослужащие расчёта произвели развертывание боевой машины и наведение её на цель. Залповым огнём опорный пункт ВСУ был уничтожен», — цитирует заявление министерства РИА Новости.

Уточняется, что использование данной реактивной системы позволяет точечно ликвидировать базы хранения боеприпасов, живую силу противника, а также перерезать резервные подразделения от основных сил.

Ранее ВС России пресекли все попытки высадки диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра.

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