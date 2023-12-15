ВС России пресекли все попытки высадки диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра

Вооружённые силы России пресекли все попытки высадки украинских диверсионно-разведывательных групп на островах и левом берегу Днепра на Херсонском направлении.

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

«На Херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра», — говорится в сводке.

Отмечается, что потери ВСУ составили до 290 военнослужащих и 17 лодок.

Ранее расчёты БПЛА российских десантников уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» два танка и самоходно-артиллерийскую установку на правом берегу Днепра.