ФСБ России опубликовала документы о зверствах гитлеровцев в Харьковской области

ФСБ России рассекретила документы о преступлениях немецко-фашистских оккупантов и их пособников на территории Харьковской области в годы Великой Отечественной войны.

Документы были рассекречены в рамках проекта «Без срока давности» и опубликованы на сайте ведомства. Сделано это было к 80-летию завершения Харьковского процесса 1943 года по делу о зверствах гитлеровцев и их пособников.

В бумагах приводятся показания участников карательных акций, а также обвинительные приговоры.

«Арестованных избивали настолько жестоко, что душераздирающие крики наполняли весь дом на Сумской улице в Харькове. Изуродованных до полусмерти русских людей я не мог доставлять в тюрьму», — приводится заявление одного из допрошенных.

Также, например, предатель, экс-шофёр Харьковского отделения гестапо Михаил Буланов показал на допросе, что в числе массово убитых людей путём удушения в специально оборудованных для этой цели «автомобилях-душегубках» было немало детей.

«Мне приходилось производить чистку кузова, где я часто обнаруживал оставшиеся там мужские и женские туфли, детские ботиночки и шапочки», — говорил он.

Ранее к 80-летию начала освобождения Запорожья от нацистских захватчиков ФСБ России обнародовала рассекреченные документы советских органов госбезопасности о подрыве гитлеровцами Днепрогэса.