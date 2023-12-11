Теракты в отношении представителей власти и объектов инфраструктуры: ФСБ ликвидировала в Крыму сеть агентов Украины

В ФСБ России заявили о пресечении деятельности законспирированной разветвлённой агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем западных кураторов. По данным ведомства, агенты готовили теракты в отношении представителей власти, среди которых глава Крыма Сергей Аксёнов. Злоумышленники также планировали теракты в отношении транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова.

В Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России заявили о пресечении активности разветвлённой сети агентов украинских спецслужб, действовавших в Крыму в 2023 году под руководством западных кураторов и готовивших теракты.

Отмечается, что кураторами агентов также были представители Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) и Службы безопасности Украины (СБУ).

Как уточнили в ФСБ, агенты готовили теракты в отношении российских военных, представителей власти и объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.

По данным ФСБ, целями посягательств украинских агентов были глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царёв.

Российские органы безопасности предотвратили 14 диверсионно-террористических актов, в числе которых подрывы шести участков железнодорожного полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трёх электроподстанций и трёх автотранспортных средств.

«Обнаружено 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ. За подготовку ДТА осуждены десять лиц», — заявили в ЦОС.

По данным ФСБ, задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путей в Симферопольском, Кировском районах Крыма и в районе Феодосии, подрывам газопроводов в Симферополе и н. п. Кореиз, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим Минобороны РФ, принимающим участие в СВО.

Следственные органы расследуют более 30 уголовных дел террористической направленности, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Корреспондент RT Мурад Газдиев подготовил сюжет о деятельности пособников и агентов киевских спецслужб, причастных к совершению ряда терактов, совершённых по принуждению или вследствие угроз со стороны СБУ.

В материале журналиста приведены кадры допроса пособников украинских спецслужб, которые, в частности, рассказали, что их взаимодействие с киевскими агентами начиналось с просьб пронаблюдать или сфотографировать какие-либо объекты. В ходе последующих событий от ряда исполнителей просили заложить взрывчатку.

Также по теме Искал исполнителей поджогов: ФСБ задержала жителя Калининградской области за пособничество украинским спецслужбам Житель Калининградской области 2002 года рождения задержан сотрудниками ФСБ. По заданию сотрудника спецслужб Украины он искал людей...

ФСБ систематически сообщает о фактах пресечения активности пособников украинских спецслужб на территории России. В частности, 7 декабря в ЦОС ведомства заявили, что в отношении жителя Калининградской области 2002 года рождения возбуждены уголовные дела по статьям о содействии диверсионной деятельности и госизмене.

По данным ФСБ, подозреваемый через интернет-мессенджеры установил сотрудничество с сотрудником спецслужб Украины, по заданию которого за деньги занимался поиском лиц для проведения поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры.

Уточнялось, что задержанный привлёк к этой деятельности 15 лиц, проживавших в российских регионах. Было установлено более 15 поджогов, организованных фигурантом. Пять из них было предотвращено, задержаны десять исполнителей.

Кроме того, в начале декабря в ФСБ заявили о задержании гражданина РФ и Италии, который был причастен к диверсионно-террористическим актам в Рязанской области.

В частности, мужчина по заданию украинских кураторов изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера для атаки на военный аэродром Дягилево в Рязани. Кроме того, он осуществил подрыв железнодорожного полотна в Рязанском районе в момент прохождения грузового состава.