ФСБ ликвидировала в Крыму сеть агентов Украины, готовивших резонансные теракты
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Указывается, что агенты готовили теракты в отношении российских военных, представителей власти и объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.
В качестве планируемых посягательств называются глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царёв.
Кроме того, кураторами агентов были представители Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Ялты за призывы к насилию против русских.