ФСБ ликвидировала в Крыму сеть агентов Украины, готовивших резонансные теракты

Сотрудники ФСБ России в 2023 году разгромили в Крыму разветвлённую сеть агентов украинских спецслужб, готовивших резонансные теракты и диверсии, заявили в спецслужбе.

Указывается, что агенты готовили теракты в отношении российских военных, представителей власти и объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.

В качестве планируемых посягательств называются глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царёв.

Кроме того, кураторами агентов были представители Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Ялты за призывы к насилию против русских.