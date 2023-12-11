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ФСБ ликвидировала в Крыму сеть агентов Украины, готовивших резонансные теракты

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Сотрудники ФСБ России в 2023 году разгромили в Крыму разветвлённую сеть агентов украинских спецслужб, готовивших резонансные теракты и диверсии, заявили в спецслужбе.
ФСБ ликвидировала в Крыму сеть агентов Украины, готовивших резонансные теракты
  • © ЦОС ФСБ России

Указывается, что агенты готовили теракты в отношении российских военных, представителей власти и объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.

В качестве планируемых посягательств называются глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царёв.

Кроме того, кураторами агентов были представители Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Ялты за призывы к насилию против русских.

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