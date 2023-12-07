ФСБ задержала жителя Ялты за призывы к насилию против русских
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении УФСБ по Крыму, которое цитирует РИА Новости.
По данным спецслужбы, мужчина опубликовал в Telegram-канале текстовые записи, которые содержали призывы к насильственным действиям в отношении русских.
Уголовное дело возбуждено по статье о призывах к экстремизму.
Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, фигуранту грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
Ранее в Калининградской области был задержан организатор диверсий в 15 регионах России.