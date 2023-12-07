ФСБ задержала жителя Ялты за призывы к насилию против русских 

Федеральная служба безопасности задержала 42-летнего жителя Ялты за призывы к насилию против русских.

Об этом говорится в сообщении УФСБ по Крыму, которое цитирует РИА Новости.

По данным спецслужбы, мужчина опубликовал в Telegram-канале текстовые записи, которые содержали призывы к насильственным действиям в отношении русских.

Уголовное дело возбуждено по статье о призывах к экстремизму.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, фигуранту грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее в Калининградской области был задержан организатор диверсий в 15 регионах России.