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ФСБ задержала жителя Ялты за призывы к насилию против русских 

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Федеральная служба безопасности задержала 42-летнего жителя Ялты за призывы к насилию против русских.
ФСБ задержала жителя Ялты за призывы к насилию против русских 
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении УФСБ по Крыму, которое цитирует РИА Новости.

По данным спецслужбы, мужчина опубликовал в Telegram-канале текстовые записи, которые содержали призывы к насильственным действиям в отношении русских.

Уголовное дело возбуждено по статье о призывах к экстремизму.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, фигуранту грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее в Калининградской области был задержан организатор диверсий в 15 регионах России.

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