В ФСБ сообщили о предотвращении в Крыму 14 терактов в 2023 году

Сотрудники ФСБ России предотвратили в Крыму 14 диверсионно-террористических актов в текущем году. Об этом сообщили в Центре общественных связей службы.

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«Органами безопасности предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов», — говорится в заявлении. Отмечается, что диверсанты планировали подрывы шести участков ж/д путей, двух объектов газораспределительного оборудования, трёх электроподстанций и трёх автомобилей. Также сообщалось, что сотрудники ФСБ разгромили в Крыму разветвлённую сеть агентов украинских спецслужб, готовивших резонансные теракты и диверсии. 7 декабря задержали жителя Ялты за призывы к насилию против русских.