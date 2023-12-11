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В ФСБ сообщили о предотвращении в Крыму 14 терактов в 2023 году

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Сотрудники ФСБ России предотвратили в Крыму 14 диверсионно-террористических актов в текущем году. Об этом сообщили в Центре общественных связей службы.
В ФСБ сообщили о предотвращении в Крыму 14 терактов в 2023 году
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Органами безопасности предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что диверсанты планировали подрывы шести участков ж/д путей, двух объектов газораспределительного оборудования, трёх электроподстанций и трёх автомобилей.

Также сообщалось, что сотрудники ФСБ разгромили в Крыму разветвлённую сеть агентов украинских спецслужб, готовивших резонансные теракты и диверсии.

7 декабря задержали жителя Ялты за призывы к насилию против русских.

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