В ФСБ сообщили о предотвращении в Крыму 14 терактов в 2023 году
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«Органами безопасности предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов», — говорится в заявлении.
Отмечается, что диверсанты планировали подрывы шести участков ж/д путей, двух объектов газораспределительного оборудования, трёх электроподстанций и трёх автомобилей.
Также сообщалось, что сотрудники ФСБ разгромили в Крыму разветвлённую сеть агентов украинских спецслужб, готовивших резонансные теракты и диверсии.
7 декабря задержали жителя Ялты за призывы к насилию против русских.