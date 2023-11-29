«На этапе подготовки»: ФСБ предотвратила теракты в Москве и Воронеже

29 ноября сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракты в Москве и Воронеже. Злоумышленники собирались подорвать цистерну на железнодорожной станции в Москве, а в Воронеже устроить взрыв на территории военкомата. В результате были задержаны двое граждан РФ — 1983 и 1986 годов рождения. Они заключены под стражу.

Оперативные сотрудники ФСБ России задержали мужчину 1983 года рождения, который планировал совершить теракт на железнодорожной станции в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

По данным ведомства, в ноябре злоумышленник согласился выполнить задание, полученное от неустановленного соучастника, на совершение за денежное вознаграждение «террористического акта путём подрыва одной из цистерн железнодорожной станции».

После этого он прибыл в один из столичных лесопарков, где забрал из заранее обозначенного ему места взрывчатое вещество, предназначенное для изготовления им самодельного взрывного устройства. Позднее на одной из улиц Юго-Западного административного округа он забрал детонатор.

«Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на совершение террористического акта, он не смог, так как после изъятия детонатора из тайника был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению террористического акта» и «Покушение на незаконное изготовление взрывного устройства». Мужчина заключён под стражу.

Теракт в Воронеже

Кроме того, сотрудники ФСБ на этапе подготовки предотвратили совершение террористического акта в Воронеже.

«В результате проведённых мероприятий задержан гражданин России 1986 года рождения, завербованный боевиками одной из украинских террористических организаций, планировавший по их указанию осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории городского военного комиссариата с последующим выездом на Украину для участия в боевых действиях против Вооружённых сил РФ», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

В ходе обыска по месту проживания задержанного были найдены и изъяты компоненты для изготовления СВУ, а также интернет-переписка с украинскими вербовщиками, документирующая преступную деятельность.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное приобретение, изготовление и хранение взрывных устройств». Задержанный заключён под стражу.

Сотрудники ФСБ на этапе подготовки предотвратили совершение террористического акта в Воронеже

На прошлой неделе в Воронеже был задержан гражданин Украины 1995 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб. Его в сентябре 2022 года завербовали сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины, когда он находился в Харьковской области. Перед ним была поставлена задача по разведке адреса проживания российского военнослужащего и его убийства путём закладки и подрыва взрывного устройства.

Для конспирации он использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания. У него изъяли СВУ массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, два электродетонатора и поддельный паспорт гражданина РФ.

«В Воронеже от куратора по имени Антон я получил задачу взорвать высокопоставленного командира российской армии в целях мести, а также чтобы напугать других военнослужащих и гражданских», — сказал он в ходе допроса.

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В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы». Также принимается процессуальное решение о квалификации содеянного по статье «Террористический акт».

Предотвращение преступных действий киевского режима

29 ноября в ФСБ сообщили, что в Кемеровской области был задержан 36-летний житель региона, принявший решение о выезде на территорию Украины и вступлении в состав украинского военизированного формирования.

Мужчина заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию, приобрёл камуфляж, аптечку, средства связи и билеты на самолёт и поезд, чтобы выехать на Украину. Его задержали в аэропорту при регистрации на рейс. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Ему грозит тюремный срок от 12 лет до пожизненного заключения.

Накануне в Самаре была пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб. Женщина склоняла участвующих в спецоперации российских военных перейти на сторону ВСУ, используя в качестве аргументов интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС РФ. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

24 ноября по подозрению в совершении госизмены в Феодосии был задержан гражданин РФ, завербованный представителями украинских спецслужб. За денежное вознаграждение он искал и переправлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике российского производства.