ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа
- РИА Новости
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Задержан гражданин России 1986 года рождения, завербованный боевиками одной из украинских террористических организаций», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, он планировал осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории городского военного комиссариата.
Ранее ФСБ России задержала в Кемерове мужчину, который пытался выехать на Украину воевать на стороне украинской армии.