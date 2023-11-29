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ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа

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ФСБ России предотвратила теракт в военкомате Воронежа, был задержан завербованный украинскими боевиками россиянин.
ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержан гражданин России 1986 года рождения, завербованный боевиками одной из украинских террористических организаций», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, он планировал осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории городского военного комиссариата.

Ранее ФСБ России задержала в Кемерове мужчину, который пытался выехать на Украину воевать на стороне украинской армии.

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