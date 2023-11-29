СК: в Москве арестовали планировавшего подорвать цистерну на ж/д станции
- РИА Новости
Об этом сообщает столичное управление СК.
«Мужчина 1983 года рождения в ноябре 2023 года получил от неустановленного соучастника задание на совершение за денежное вознаграждение террористического акта путём подрыва одной из цистерн железнодорожной станции, на что фигурант согласился», — уточнили в ведомстве.
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