RT в Telegram
Подпишись

СК: в Москве арестовали планировавшего подорвать цистерну на ж/д станции

Короткая ссылка
В Москве предотвращён теракт, планировавшийся с целью подорвать цистерну на ж/д станции, подозреваемый арестован.
СК: в Москве арестовали планировавшего подорвать цистерну на ж/д станции
  • РИА Новости

Об этом сообщает столичное управление СК.

«Мужчина 1983 года рождения в ноябре 2023 года получил от неустановленного соучастника задание на совершение за денежное вознаграждение террористического акта путём подрыва одной из цистерн железнодорожной станции, на что фигурант согласился», — уточнили в ведомстве.

Ранее ФСБ России предотвратила теракт в военкомате Воронежа, был задержан завербованный украинскими боевиками россиянин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить