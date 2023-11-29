«На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет»: в Подольске сбит летевший на Москву украинский беспилотник

Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, сказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, при падении обломков никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Как сообщили в Минобороны РФ, украинский БПЛА был сбит в 07:30 мск над территорией Подольского городского округа.

Утром 29 ноября была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в 07:30 мск дежурными силами ПВО украинский БПЛА был уничтожен над территорией Подольского городского округа Московской области.

«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал в своём Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В свою очередь, врио главы городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил, что украинский беспилотник, летевший на Москву, был сбит в районе деревни Борисовка.

Предыдущая попытка войск киевского режима атаковать объекты на территории российской столицы была предпринята в ночь на 26 ноября. Тогда системы ПВО перехватили и уничтожили как минимум 24 украинских дрона над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Все они летели в направлении Москвы.

При этом в Подмосковье были зафиксированы три случая повреждения строений, а в Туле один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом. В результате было повреждено остекление трёх квартир, а один из жильцов получил лёгкое резаное ранение.

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«Работа по сбору доказательств военных преступлений боевиков ВСУ продолжается»

Украинские неонацисты продолжают наносить удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры российских регионов, констатировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Она привела данные, согласно которым 23 ноября в ДНР со стороны ВСУ под огнём 26 раз оказывались жилые кварталы четырёх населённых пунктов, укронацисты выпустили в общей сложности 89 единиц различных боеприпасов. Житель Горловки получил ранение.

В следующие два дня украинские войска обстреляли ещё несколько населённых пунктов в ДНР, в результате чего пятеро гражданских получили ранения, в том числе дети 2010 и 2012 годов рождения.

Дипломат также отметила, что ВСУ пытаются атаковать с помощью беспилотников российские регионы, удалённые от зоны боевых действий.

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Так, 22 ноября в западной акватории Чёрного моря уничтожено четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма. В тот же день над полуостровом было сбито три беспилотника.

24 ноября российские системы ПВО уничтожили 16 БПЛА, в том числе 13 над Крымом и три над Волгоградской областью. 26 ноября киевский режим с помощью БПЛА пытался ударить по территории Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. 27 ноября пресечены попытки совершить террористические атаки с помощью беспилотников в Ростовской и Рязанской областях.

Кроме того, Захарова сообщила, что суды Российской Федерации на основании доказательств продолжают выносить приговоры украинским неонацистам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан.

К пожизненному заключению был приговорён украинский неонацист Свинарчук за приказы о расстреле 37 мирных жителей Мариуполя. 25 лет лишения свободы назначено украинскому боевику Бабичу, который вместе с сослуживцем до смерти избил мирного жителя в Мариуполе весной 2022 года.

Кроме того, неонацист из «Азова»* Дмытрык был заочно приговорён к 25 годам тюрьмы за приказы об обстреле жилого массива в населённых пунктах Сартана, Калиновка и Талаковка Кальмиусского района ДНР весной прошлого года. 16 лет лишения свободы получил украинский боевик Юнес, приказавший обстрелять населённый пункт Трёхизбёнка в октябре 2021 года.

«Работа по сбору доказательств военных преступлений боевиков ВСУ продолжается. Никто не избежит ответственности», — заключила официальный представитель МИД России.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.