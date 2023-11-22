«Умер у меня на руках»: Светлана Белоконь из Донбасса потеряла сына во время обстрела ВСУ
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RT

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4 марта 2022 года российские подразделения освободили село Новокраснянка Кременского района ЛНР, однако вскоре ВСУ начали обстрел населённого пункта. От украинских снарядов тогда погибли многие военные и мирные граждане. Жительница Новокраснянки Светлана Белоконь вспоминает в беседе с RT тот злополучный день и гибель своего сына.

Днём 4 марта многие жители Новокраснянки собрались на улице, так как ожидали привоза хлеба. В этот момент в населённый пункт со стороны Сватова начали заходить российские подразделения. 

«Мы, конечно, им обрадовались, встретили их, чаем напоили, — вспоминает Светлана Белоконь. — Тут начался обстрел. К нам в дом раненых занесли. Сын Александр помогал ребятам, машину им отремонтировал».

Сельчане заметили украинский дрон и поняли, что обстрел повторится. Раненых спустили в подвал. 

«Муж спрятался за сараем, а сын побежал к нему. Не успел. Мина взорвалась, его всего посекло осколками. Мы спустили его в погреб, он был ещё жив. А через полтора часа умер у меня на руках», — говорит мать погибшего. 

Муж Светланы Сергей и сам получил ранение, но из-за шока не обратил на это внимания. 

«Уже в укрытии солдаты говорят: «Батя, ты же сам ранен». Но нам было уже не до этого. С нами оставили в погребе ещё одного контуженного, во дворе под навесом лежал раненый парень из Свердловска. Он, бедненький, кричал до утра. Медбрат разрывался между нашим сыном и тем парнем. Но в итоге их обоих не удалось спасти», — рассказывает Светлана Белоконь. 

Так как на улицах Новокраснянки продолжались бои, супруги вынуждены были оставаться в укрытии. 

«Так мы и прожили четыре дня в погребе — с мёртвым сыном и раненым бойцом. Но надо было сына хоронить, и мы вышли из погреба. Добрались до центра села, обратились к командиру, чтобы нам помогли. Он передал по рации, чтобы нас пропустили. Мы сколотили гроб из досок, погрузили на тележку и отвезли на кладбище», — вспоминает Светлана.