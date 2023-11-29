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Собянин: летевший к Москве беспилотник сбит в городском округе Подольск

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что БПЛА, летевший к Москве, был сбит в городском округе Подольск в Подмосковье.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин.

Он добавил, что на месте происшествия, по предварительным данным, нет разрушений и пострадавших.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Подольского городского округа Московской области.

26 ноября российские средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

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