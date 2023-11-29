Собянин: летевший к Москве беспилотник сбит в городском округе Подольск
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин.
Он добавил, что на месте происшествия, по предварительным данным, нет разрушений и пострадавших.
Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Подольского городского округа Московской области.
26 ноября российские средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.